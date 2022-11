Les responsables de Kiev se préparent à l'évacuation d'environ trois millions d'habitants de la capitale (Euroweekly News)

Les responsables de Kiev se préparent à l'évacuation d'environ trois millions d'habitants de la capitale.

Des plans sont en cours de préparation par les responsables de la ville pour évacuer environ trois millions de résidents de la capitale ukrainienne de Kiev en cas de panne d'électricité totale.

Les responsables de la capitale ukrainienne de Kiev auraient commencé à se préparer à la "possibilité inconcevable" d'une panne de courant totale dans la ville et à l'évacuation de quelque trois millions d'habitants.

Se référant à des responsables de l'administration d'État de la ville de Kiev, le New York Times a rapporté cette information aujourd'hui, lundi 7 novembre. Environ 40 % de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine aurait déjà été détruite ou endommagée lors des attaques des forces militaires russes.

"Nous comprenons que si la Russie poursuit de telles attaques, nous pourrions perdre l'intégralité de notre système d'approvisionnement en électricité", a déclaré Roman Tkachuk, chef du service de sécurité municipal.

Les autorités de Kiev ont apparemment été informées qu'elles recevraient un préavis d'au moins 12 heures en cas de panne totale d'électricité. "Si on en arrive là", a déclaré Tkachuk, "nous commencerons à informer les gens et à leur demander de partir".

"S'il n'y a pas d'électricité, il n'y aura pas d'eau ni d'égouts. Actuellement, le gouvernement et l'administration de la ville prennent toutes les mesures possibles pour protéger notre système d'alimentation électrique", a ajouté Tkachuk, comme le rapporte Strana Today.

Auparavant, Vitali Klitschko, le maire de la ville, avait prédit que Kiev pourrait se retrouver sans électricité, sans eau et sans chauffage. Une vidéo publiée sur la chaîne Telegram Baza le 6 novembre montre une panne d'électricité dans des quartiers entiers de la capitale...

