Les retards de langage des enfants augmentent après les confinements (BBC News)

Les retards de langage des enfants augmentent après les confinements Article originel : Child speech delays increase following lockdowns Par Vanessa Clarke, journaliste spécialiste de l'éducation, Paul Lynch et Paul Bradshaw, BBC News, 7.11.22

Lewis, sept ans, prend confiance en lui et peut désormais tenir une conversation après avoir fréquenté le centre d'orthophonie de son école.

Selon une analyse de la BBC, le nombre d'enfants de cinq et six ans qui ont besoin d'une aide à la parole et au langage à l'école a augmenté de 10 % en Angleterre au cours de l'année dernière.

Cette augmentation, nettement plus importante que les années précédentes, est en partie due au confinement limitant les interactions sociales, selon les experts.

Le Royal College of Speech and Language Therapists affirme que la profession a du mal à faire face à la demande.

Le gouvernement affirme qu'il investit 180 millions de livres sterling dans le développement de la petite enfance.

L'analyse de l'unité de données partagées de la BBC a révélé que le nombre d'enfants en première année qui ont besoin d'aide pour leur utilisation du langage a augmenté plus que la plupart des autres domaines de besoins éducatifs spéciaux.

Au total, 42 341 enfants ont eu besoin d'un soutien supplémentaire en 2021/22, contre 38 560 en 2020/21.

Il s'agit du groupe d'âge qui a commencé la réception après le premier verrouillage et qui a subi des perturbations considérables dans son apprentissage des premières années.

Les augmentations précédentes des besoins en matière de parole et de langage ont été attribuées à l'augmentation du nombre d'élèves et à une meilleure détection dans les écoles, mais la dernière augmentation est beaucoup plus importante...

Lire la suite