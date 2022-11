MNBC. Les Monnaies Numériques de Banque Centrale - Au-delà de l'essentiel (Vidéo)

CBDCs: Beyond the Basics

Note de SLT : Une CBDC ou MNBC (Monnaie numérique de Banque Centrale) est une forme numérique de monnaie émise par une banque centrale qui est largement accessible au grand public. La "monnaie de banque centrale" désigne la monnaie qui est un engagement de la banque centrale. Aux États-Unis, il existe actuellement deux types de monnaie de banque centrale : la monnaie physique émise par la Réserve fédérale et les soldes numériques détenus par les banques commerciales

Nous savons tous que les monnaies numériques des banques centrales sont une mauvaise nouvelle. Mais connaissez-vous la différence entre les CBDC ( central bank digital currency : Monnaie numérique de Banque centrale) de détail et de gros ? Et savez-vous pourquoi l'American Bankers Association s'oppose à la mise en place de CBDC de détail ou intermédiées ?

Dans son dernier podcast, James Corbett vous emmène au-delà des bases et commence à vous présenter le système monétaire à circuit divisé alors que nous plongeons plus profondément dans le terrier de l'argent programmable.

