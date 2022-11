Nous payons tous le prix terrible du confinement (The Telegraph)

Nous payons tous le prix terrible du confinement Article originel : We’re all now paying the terrible price for lockdown Par Jonathan Sumption The Telegraph, 18.11.22

Un échec historique du gouvernement pendant la pandémie a créé une bombe à retardement non seulement sous l’économie, mais aussi en santé et en éducation.





Les finances publiques du Royaume-Uni sont dans un pire état qu’à tout moment depuis la Seconde Guerre mondiale. Pas la faute du gouvernement, dit Jeremy Hunt. C’est la pandémie. C’est l’Ukraine. Ce sont les taux d’intérêt mondiaux. Il n’y a que le principal coupable qui se cache en arrière-plan : les confinements des deux dernières années.

Examinons quelques faits qui donnent à réfléchir. Tout d’abord, les dépenses gouvernementales liées à la pandémie ont été de loin la principale cause du déficit actuel. Le National Audit Office (NAO) a estimé le coût total à £376 milliards, soit £5,492 pour chaque homme, femme et enfant dans le pays.

Deuxièmement, la majeure partie de ces dépenses n’a pas été causée par la pandémie, mais par la décision du gouvernement de réagir en enfermant la population. Moins d’un quart du chiffre de l’OAN représente le coût supplémentaire de la santé et des soins sociaux. La majeure partie du reste est le coût du soutien des personnes empêchées de travailler et des entreprises empêchées de fonctionner. Au plus fort de la pandémie, le gouvernement dépensait environ deux fois plus par mois pour payer les gens à ne rien faire que le coût total du NHS.

Comparez le modeste coup financier subi par la Suède, le seul pays européen à voir à travers le battage médiatique par lequel d’autres gouvernements ont cherché à justifier leurs mesures. La Suède appliquait un système largement volontaire et refusait le confinement. Les mesures liées à la pandémie ont coûté 60 milliards de couronnes en 2020 et 2021, selon les chiffres du gouvernement. Cela représente environ 460 livres par tête, soit moins d’un dixième du chiffre britannique. Pourtant, leurs résultats en termes de cas et de décès étaient bien meilleurs que les nôtres...

Lire la suite