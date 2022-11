Octobre 2022, coup d’Etat, insurrection… Le Burkina rebat ses cartes (Bruno Jaffré)

Qu’en est-il des questions militaires et des rapports entre l’armée française et l’armée burkinabè ?

Le nouvel homme fort comme on dit dans la presse, le capitaine, Ibrahim Traoré, qui fut aussi un des principaux acteurs du coup d’État précédent, est aussi le chef de corps de l’artillerie basée à Kaya une ville située à une centaine de km de la capitale. Cette région a subi de nombreuses attaques et sa population a doublé depuis le conflit par la présence de très nombreux réfugiés.

Dans le communiqué n° 2, ils se disent « animés d’un seul idéal, la restauration de la sécurité et de l’intégrité territoriale ». Se réclamant aussi du MPSR (Mouvement populaire pour la sauvegarde et la restauration) qui a pris le pouvoir en janvier, ils se disent avoir été trahis par le lieutenant-colonel Paul Damiba, qui a relégué au second plan la situation sécuritaire au profit « d’aventures politiques malheureuses ». Ils affirment avoir vainement tenté de discuter avec Damiba d’un « programme de réorganisation de l’armée » mais celui-ci a rejeté leur. Ils ont plutôt « assisté à une restauration au forceps d’un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l’indépendance de la justice », dénonçant par ailleurs l’aggravation des « lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu ». Ils s’engagent donc à se « recentrer sur les questions sécuritaire », et affirment « leur volonté d’une inclusion de toutes les couches sociales du Faso sans distinction aucune dans la suite de la Transition ».

Peu d’informations vont circuler jusqu’au soir. Au journal de la Télévision nationale burkinabè de 20h, des soldats apparaissent armés et cagoulés à la télévision. Un officier lit une déclaration, le contenu du communiqué n°3, au nom du capitaine Ibrahim Traoré, assis à côté de lui. Il annonce la dissolution de la constitution et des institutions mis en place pour gérer la transition par le régime de Damiba, la fermeture des frontières, l’instauration d’un couvre-feu de 21h à 5h du matin, la suspension des activités politiques et celles des OSC (organisation de la société civile) et la convocation prochaine des « forces vives de la nation .. afin d’adopter une nouvelle charte de la Transition et de désigner un nouveau président civil ou militaire ». Un classique pour les Burkinabè…

Mes médias locaux évoquent alors une mutinerie. Comme en janvier. Les mutins demanderaient la libération du lieutenant-colonel Zoungrana, soupçonné d’avoir voulu fomenter un coup d’État, arrêté sous le régime de Roch Marc Christian Kaboré. Parmi les autres revendications, les médias rapportent un meilleur accompagnement des familles des militaires tués au front, et plus généralement une amélioration de leurs conditions en vue d’améliorer la qualité et l’efficacité opérationnelle de l’armée.

Un peu plus tard dans la journée, des militaires occupent la télévision, et se déploient sur de nombreux carrefours et axes de Ouagadougou. Ils prennent le contrôle du camp Nabaa Koom, situé à côté de la présidence.

Dans une interview à la très populaire radio Omega, le capitaine Ibrahim Traoré explique que Damiba est en train de préparer une contre-offensive mais que lui refuse d’engager le combat. Il faut éviter de se battre entre militaires déclare-t-il, ajoutant que le matériel est précieux pour les combats contre les terroristes et qu’il a donc refusé de tirer sur un hélicoptère. Il se lance alors dans un long développement où il exprimera une forte empathie avec les populations qui subissent les agressions de HANI (hommes armés non identifiés) sous la coupe d’Al Qaïda ou de l’État islamique.

Si au début des attaques terroristes, ceux-ci provenaient pour la plupart de l’étranger, l’essentiel aujourd’hui de ces assaillants sont Burkinabé comme ne cessent de le répéter les observateurs burkinabè lors des débats dans les médias locaux.

Ibrahim Traoré affirme que ses hommes se sont mobilisés pour des problèmes relevant du respect des hommes, mais aussi de « petits problèmes logistiques ». Il n’est pas là pour prendre le pouvoir. Il affirme même à la fin de l’interview son souhait que les civils choisissent leur président. Lui veut retourner au combat. Selon lui la CEDEAO n’a pas à s’inquiéter, les délais promis pour mettre fin à la transition seront respectés et précisant que selon lui elle n’a pas besoin de durer si longtemps. (Voir https://www.youtube.com/watch?v=jZw0QAJRkE0 ).

Le lieutenant-colonel Damiba va publier à son tour un communiqué sur la page Facebook de la présidence où dans lequel il s’insurge contre la « diffusion d’informations mensongères dans le but de manipuler les populations et le instrumentalisant pour des causes étrangères »… et « dément formellement être réfugié dans la base française de Kamboinsé ». Il appelle la population au calme et le « Capitaine Traoré et compagnie à revenir à la raison pour éviter une guerre fratricide ».

On apprend plus tard que des négociations ont commencé entre Paul Damiba et Ibrahim Traoré sous l’égide des « des faîtières des communautés religieuses et coutumières ». Elles publient en effet un communiqué dans le courant de l’après-midi du 2 octobre, annonçant que Paul Henri Damiba a proposé sa démission sous réserve que les 7 conditions suivantes soient acceptées:

La poursuite des activités opérationnelles sur le terrain La garantie de la sécurité et de la non-poursuite des FDS engagés à ses côtés La poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS La poursuite de la réconciliation nationale Le respect des engagements pris avec la CEDEAO La poursuite de la réforme de l’État La garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs

Conditions que le capitaine Ibrahim Traoré a acceptées sans délai. Un règlement des hostilités salué par la CEDEAO qui réitère sa volonté de ne pas voir remis en cause l’accord signé avec le précédent gouvernement à savoir la fin de la transition et le retour à l’ordre constitutionnel au plus tard le 1er juillet 2024.

Le soir le capitaine Ibrahim Traoré apparait à la télévision entouré des principaux chefs militaires qu’il va remercier pour déclarer : « Le commandement militaire des forces armées nationales composé du chef d’état-major des armées et des chefs d’état-major d’armée, à l’issue d’une réunion ce dimanche 2 octobre, a décidé à l’unanimité de soutenir le MPSR dans la poursuite de sa vision concernant la défense de la sécurité de la population » et il invite « les soldats combattants du front, à redoubler d’efforts, de reprendre du courage et que nous puissions redynamiser cette lutte et pouvoir redonner la paix à nos populations et apporter plus de sérénité dans nos campagnes. »

Après deux jours, durant lesquels l’affrontement semblait imminent, tout rentre dans l’ordre rapidement. Paul Damiba va quitter le pays avec quelques-uns de ses proches dans un hélicoptère de l’armée burkinabé vers le Togo.

Le lundi 4 octobre, jour de rentrée scolaire, le capitaine Traoré rencontre les secrétaires généraux des ministères pour les inciter à accélérer le traitement des dossiers. « "Il faut vraiment changer le rythme, faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence ». Il leur demande de faire l’inventaire des pickups dans les ministères avec qu’ils soient réquisitionnés par l’armée pour les combats.

Le 4 octobre, une délégation de la CEDEAO se rend au Burkina. Des manifestants tentent sans succès d’empêcher la rencontre le capitaine Ibrahim Traoré. Elle est dirigée par l’ancien président nigérien Mahamadou ISSOUFOU qui déclare, à l’issue de la rencontre : « Je suis totalement satisfait de l’entretien que j’ai eu avec le Capitaine TRAORÉ. Nous repartons confiants… », tout en rassurant que la CEDEAO va continuer à accompagner le peuple burkinabè dans cette période difficile.