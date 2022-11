Police de la vérité. Le département de la sécurité intérieure élargit discrètement avec les Big Tech ses efforts pour limiter les discours qu'il considère comme dangereux sur les réseaux sociaux (The Intercept)

Des documents divulgués décrivent les plans du DHS pour contrôler la désinformation. Article originel : The U.S. Department of Homeland Security logo is seen displayed on a smartphone. Truth Cops Mintpress News

Le département de la sécurité intérieure élargit discrètement ses efforts pour limiter les discours qu'il considère comme dangereux, selon une enquête de The Intercept. Des années de notes de service, d'e-mails et de documents internes du DHS - obtenus par des fuites et un procès en cours, ainsi que par des documents publics - illustrent un effort expansif de l'agence pour influencer les plateformes technologiques.



Ce travail, dont une grande partie reste inconnue du public étatsunien, est apparu plus clairement au début de l'année lorsque le DHS a annoncé la création d'un nouveau "Conseil de gouvernance de la désinformation" : un groupe conçu pour contrôler la désinformation (fausses informations diffusées involontairement), la désinformation (fausses informations diffusées intentionnellement) et la malinformation (informations factuelles partagées, généralement hors contexte, dans une intention nuisible) qui menaceraient les intérêts étatsuniens. Bien que le conseil ait été largement ridiculisé, immédiatement réduit, puis fermé en quelques mois, d'autres initiatives sont en cours alors que le DHS se tourne vers la surveillance des médias sociaux maintenant que son mandat initial - la guerre contre le terrorisme - est terminé.

À huis clos, et en exerçant des pressions sur les plateformes privées, le gouvernement américain a utilisé son pouvoir pour tenter de façonner le discours en ligne. D'après les comptes rendus de réunions et d'autres documents joints à un procès intenté par le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, un républicain qui est également candidat au Sénat, les discussions ont porté sur l'ampleur et la portée de l'intervention du gouvernement dans le discours en ligne et sur les mécanismes de rationalisation des demandes de retrait d'informations fausses ou intentionnellement trompeuses.



Principaux points à retenir

Bien que le DHS ait fermé son comité controversé de gouvernance de la désinformation, un document stratégique révèle que le travail sous-jacent se poursuit.

Le DHS prévoit de cibler les informations inexactes sur "les origines de la pandémie de COVID-19 et l'efficacité des vaccins COVID-19, la justice raciale, le retrait des États-Unis d'Afghanistan et la nature du soutien des États-Unis à l'Ukraine".

Facebook a créé un portail spécial pour que le DHS et les partenaires gouvernementaux puissent signaler directement la désinformation.

"Les plateformes doivent se mettre à l'aise avec le gouvernement. C'est vraiment intéressant de voir à quel point elles restent hésitantes", a déclaré Matt Masterson, cadre de Microsoft et ancien fonctionnaire du DHS, dans un SMS envoyé en février à Jen Easterly, directrice du DHS.

Lors d'une réunion en mars, Laura Dehmlow, une responsable du FBI, a prévenu que la menace d'informations subversives sur les médias sociaux pourrait saper le soutien au gouvernement américain. Selon les notes de la discussion à laquelle ont participé des cadres supérieurs de Twitter et de JPMorgan Chase, Dehmlow a souligné que "nous avons besoin d'une infrastructure médiatique qui soit tenue pour responsable."

"Nous ne coordonnons pas avec d'autres entités lorsque nous prenons des décisions de modération de contenu, et nous évaluons indépendamment le contenu conformément aux règles de Twitter", a écrit un porte-parole de Twitter dans une déclaration à The Intercept....

