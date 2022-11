Qatar: le mondial de la honte. Repas de l'Elysée: Sarkozy, Platini, corruption, ouvriers migrants décédés, Françafrique... Mediapart dit tout ou presque. Blast évoque les discussions sur la guerre en Libye menée par la France et le Qatar (Vidéos)

En France, la liste est longue des coïncidences qui intéressent la justice anticorruption. Au fil des années, nous avons découvert qu’après son départ de l’Élysée en 2012, l’ancien président a personnellement bénéficié dans ses affaires privées du soutien de l’État du Qatar. Redevenu avocat, il a aussi décroché des contrats avec deux grands patrons français, Lagardère (six mois après qu’un fonds qatari est devenu le premier actionnaire du groupe) et Bazin (ancien patron du PSG devenu patron du groupe hôtelier Accor), eux-mêmes soupçonnés d’avoir profité de la mobilisation de la présidence française en faveur du Qatar.



Cliquez ici pour lire « Les secrets du Qatargate »

Grâce à des documents inédits, Mediapart révèle les coulisses du Qatargate, cette enquête judiciaire pour corruption présumée sur l’attribution au Qatar de la coupe du monde de football 2022. Récit d'une affaire d’États qui mêle arrangements au sommet, football, amitiés, diplomatie et business.



Plus récemment, nous avons révélé que l’ancien président avait même fait appel au Qatar en 2011, quelques mois après l’attribution de la Coupe du monde, pour régler une dette de sa campagne de 2007 qu’il n’avait pas épongée.

Et nous avons également relaté comment Pierre Sarkozy, fils de et DJ de son état, était en 2010 plus intéressé par Platini que par ses platines : il a été l’un des protagonistes de la vente du PSG au Qatar.

Comment préserver de tels secrets ? Notre dernier article détaille la façon dont Nasser al-Khelaïfi a demandé à son majordome, lorsqu’il était menacé d’une perquisition, d’aller en urgence faire le ménage chez lui et de brûler des documents compromettants.

Le Sunday Times a aussi récemment révélé que notre principal journaliste travaillant sur l’attribution de la Coupe du monde, Yann Philippin, comme certains journalistes anglais et au total une douzaine de personnalités, avait fait l’objet d’une surveillance et d’une tentative de piratage de la part de l’État du Qatar par le biais d’une attaque extrêmement sophistiquée visant à accéder à ses documents et ses messages.

Travailleurs exploités, environnement maltraité

Les conditions d’attribution de la Coupe du monde ne sont cependant pas le seul sujet d’intérêt des journalistes. Car il nous a ensuite bien fallu en documenter les conséquences. Et en premier lieu, les conditions dans lesquelles le pays s’est transformé en vue de la Coupe du monde : travail forcé ou non payé, cadences infernales sous des chaleurs extrêmes… Les travailleurs migrants ont vécu l’enfer.

Des milliers d’entre eux en sont morts, sans qu’il soit possible de déterminer leur nombre exact. (Retrouvez également notre portfolio sur les ouvriers migrants qui ont obtenu le droit de jouer au football une fois par semaine.) Le groupe français de BTP Vinci vient lui-même d’être mis en examen pour avoir généré des milliards d’euros « au détriment de l’humain ».

Outre les forçats des chantiers, notre envoyée spéciale Rachida El Azzouzi a également rencontré au Qatar des travailleuses domestiques invisibilisées et maltraitées dans l’intimité de foyers privés où elles sont recluses.

Mais les conséquences sont aussi à venir. Sept des huit stades construits sont climatisés, une aberration énergétique. Surtout, pendant le Mondial, un avion transportera toutes les dix minutes les supporters entre le Qatar et ses pays voisins. Chaque jour, plus de 160 vols à coût réduit seront proposés aux supporters résidant dans les pays voisins du Qatar pour aller assister aux matchs.

La promesse de neutralité carbone faite par le Qatar n’est pas crédible un instant, comme l’a expliqué le chercheur Vincent Viguié dans notre émission « À L’air libre » dédiée au Qatar, qui revient plus longuement sur l’ensemble des éléments cités dans cet article.