Qu'y a-t-il dans les vaccins contre la Covid ? De l'oxyde de graphène ? Des nanorobots ? (The Spectator)

Qu'y a-t-il dans les vaccins ? De l'oxyde de graphène ? Des nanorobots ? Article originel : Wot’s in the shots? Graphene oxide? Nanobots? Par Rebecca Weisser The Spectator, Australia, 5.11.22

Que contiennent les vaccins Pfizer ? Récemment, le Dr David Nixon, un médecin généraliste de Brisbane, a décidé de le découvrir en plaçant des gouttelettes de vaccin et le sang de patients vaccinés sous un microscope à fond noir.

C'est une décision plus radicale qu'il n'y paraît. Selon Sasha Latypova, une scientifique ayant 25 ans d'expérience dans les essais cliniques pour les entreprises pharmaceutiques, le contrat entre Pfizer et le gouvernement étatsunien interdit aux chercheurs indépendants d'étudier les vaccins. Ils affirment que cela " détournerait " ces précieuses ressources de leur utilisation prévue pour répondre à un besoin " urgent ".



Est-ce vrai en Australie ? Qui sait ? Tout ce que le ministère de la Santé du Commonwealth a dit au sujet de son contrat avec Pfizer, c'est qu'il s'agit d'un contrat commercial de confiance.

La Therapeutic Goods Administration effectue des tests sur tous les vaccins Covid pour vérifier la composition et la force, la pureté et l'intégrité, l'identité et les endotoxines, mais elle fournit peu de détails autres que les numéros de lots testés et s'ils ont été acceptés. (Alerte spoiler : ils ont réussi.)

Aux États-Unis, les Centers for Disease Control déclarent expressément que tous les vaccins Covid-19 sont exempts de "métaux, tels que le fer, le nickel, le cobalt, le lithium et les alliages de terres rares" et de "produits manufacturés tels que la micro-électronique, les électrodes, les nanotubes de carbone et les semi-conducteurs à nanofils".

Notamment, cette liste n'inclut pas l'oxyde de graphène qui a été largement étudié pour des applications biomédicales. Certains chercheurs ne tarissent pas d'éloges à son sujet : "efficacité de chargement des médicaments très élevée grâce à sa grande surface", exceptionnelle "constance chimique et mécanique, conductivité sublime et excellente biocompatibilité". Mais il y a un hic. L'effet toxique de l'oxyde de graphène sur les cellules et les organes vivants est un facteur limitant son utilisation dans la médecine.

Y a-t-il donc de l'oxyde de graphène dans les plans de Pfizer ? Ce que Nixon a trouvé, et filmé, est pour le moins bizarre. Dans une gouttelette de vaccin se trouvent d'étranges structures mécaniques. Elles semblent immobiles au premier abord, mais lorsque Nixon a utilisé la photographie time-lapse pour condenser 48 heures de séquences en deux minutes, il a montré ce qui semble être des bras mécaniques assemblant et désassemblant des structures rectangulaires lumineuses qui ressemblent à des circuits et des micro-puces. Il ne s'agit pas de "produits manufacturés", selon les termes du CDC, car ils se construisent et se déconstruisent eux-mêmes, mais la formation des cristaux semble être stimulée par les rayonnements électromagnétiques et s'arrête lorsque la diapositive contenant le vaccin est protégée par un sac de Faraday. Les conclusions de Nixon sont similaires à celles d'équipes de Nouvelle-Zélande, d'Allemagne, d'Espagne et de Corée du Sud.



Un groupe italien dirigé par Riccardo Benzi Cipelli a analysé le sang de plus de 1 000 personnes, un mois après leur vaccination, qui avaient été orientées vers des tests parce qu'elles avaient ressenti des effets secondaires. Ces personnes étaient âgées de 15 à 85 ans et avaient reçu entre une et trois doses. Plus de 94 % d'entre elles présentaient des résultats anormaux, des globules rouges déformés, des numérations réduites et des amas autour de corps étrangers luminescents qui attiraient également des amas de fibrine. Certains de ces corps étrangers parsemaient le sang comme une nuit étoilée, d'autres s'assemblaient en structures cristallines et d'autres encore en branches et en tubes filiformes.

Les Italiens pensent que ces objets sont des particules métalliques et affirment qu'ils ressemblent à "l'oxyde de graphène et peut-être à d'autres composés métalliques". Ils pensent que le sang endommagé contribue aux troubles de la coagulation post-vaccinaux, qui à leur tour contribuent à l'augmentation des tumeurs malignes, tandis que les matériaux de la famille du graphène sont associés au stress oxydatif, aux dommages à l'ADN, aux inflammations et aux dommages causés aux parties du système immunitaire qui suppriment les tumeurs.

La concoction artificielle d'ARNm qui est "dissimulée" au système immunitaire du receveur est également susceptible de réduire la fonction immunitaire de ce dernier, augmentant ainsi la probabilité de tumeurs nouvelles ou récurrentes.



Nixon a fait part de ses découvertes à Wendy Hoy, professeur de médecine à l'université du Queensland, qui a demandé au gouvernement australien et à ses autorités sanitaires d'expliquer l'apparente formation spontanée de puces et de circuits dans les vaccins à ARNm lorsqu'ils sont laissés à température ambiante, ainsi que les objets anormaux que l'on peut observer dans le sang des personnes vaccinées. M. Hoy pense que ces objets "contribuent sans aucun doute à un mauvais apport d'oxygène aux tissus et à la formation de caillots, y compris des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux" et demande pourquoi il n'y a pas d'autopsie systématique des décès pour étudier le rôle du vaccin dans la hausse spectaculaire de la mortalité en Australie.

Selon les dernières données du Bureau australien des statistiques, la surmortalité était supérieure à 17 % en juillet. Elle est également élevée dans d'autres populations fortement vaccinées.

En Allemagne, la surmortalité chez les personnes de plus de 60 ans a augmenté de 174 % entre le 20 septembre 2021, date à laquelle 85 % des personnes de plus de 60 ans étaient entièrement vaccinées, et octobre 2022.