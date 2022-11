Quelle est la nocivité de mon lot de vaccins contre la COVID-19 ? - DÉCOUVREZ-LE MAINTENANT... (The Expose)

Quelle est la nocivité de mon lot de vaccins contre la COVID-19 ? - DÉCOUVREZ-LE MAINTENANT...

Article originel : EXCLUSIVE – 100% of Covid-19 Vaccine Deaths were caused by just 5% of the batches produced according to official Government data

Par The Exposé le 18 mai, 2022

Une enquête sur les données trouvées dans le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) des États-Unis a révélé qu'un nombre extrêmement élevé d'effets indésirables et de décès ont été signalés contre des numéros de lot spécifiques des vaccins Covid-19 à plusieurs reprises, ce qui signifie que des lots mortels des injections expérimentales ont maintenant été identifiés.

Craig-Paardekooper a créé une application en ligne que nous avons choisi d'héberger sur le site The Expose. Elle vous permet de rechercher le code de lot du vaccin Covid-19 que vous avez reçu (ou tout autre code de lot) et de voir combien de décès, d'effets indésirables, de handicaps et d'hospitalisations sont associés à ce code.

Recherchez maintenant l'application "How bad is my batch".



Les scientifiques ont comparé la variabilité entre les lots de vaccins antigrippaux et la variabilité entre les lots de vaccins contre la Covid, et ont été choqués de constater des degrés de variation EXCESSIFS et HAUTEMENT INUSITÉS entre les différents lots de vaccins Covid.

Lorsque 22 000 lots de vaccins contre la grippe ont été examinés, presque tous ont produit 5 réactions indésirables graves ou moins par lot. Seuls 2 lots ont dépassé ce chiffre (22 EIG et 37 EIG).

Lorsque le même nombre de vaccins contre la Covid a été comparé, on a constaté une énorme variation - de nombreux lots ayant produit 5 réactions indésirables graves ou moins, mais de nombreux autres ayant produit 1000 à 5000 réactions indésirables graves.

Le coefficient de variation des vaccins contre la Covid est donc de 1000 %, alors que celui des vaccins contre la grippe est de 99 %.

En d'autres termes, les vaccins contre la Covid varient 10 fois plus que les vaccins contre la grippe.

Selon la réglementation de la FDA, une variation aussi importante entre les différents lots et entre les différents fabricants signifie que les médicaments sont ALTÉRÉS, ce qui entraîne des sanctions juridiques importantes.

Une telle variation peut également annuler l'autorisation de l'EUA, qui n'est accordée que sur la base de la cohérence du produit....

Lire la suite