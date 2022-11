Réunion de Biden avec Xi Jinping, l’occasion d’un message post-électoral: suspension de nouvelles aventures géopolitiques (France Soir)

CHRONIQUE - Ce lundi a eu lieu en Indonésie la première rencontre entre le président Joe Biden et Xi Jinping, en marge du sommet du G20. La réunion aura duré trois heures. C’est le premier sommet entre les deux leaders depuis l’entrée en fonction du démocrate, mais c’est aussi la première rencontre depuis la visite de Nancy Pelosi à Taïwan le 8 août dernier, qui avait rompu avec 25 ans de politique d'acceptation tacite du concept de "One China". Une visite qui s'était traduite par un accroissement des manœuvres militaires de la République populaire en mer de Chine méridionale. Une détérioration radicale des relations entre la Chine et les Etats-Unis est donc venue s’ajouter au contexte international de guerre par proxy entre l’Alliance atlantique nord et la Russie.

Malgré la confuse élocution de Joe Biden, de forme et de fond, une déclaration claire au cours de sa conférence de presse aura été : "Notre politique One China n’a pas changé". "En tant que leader de nos deux nations, nous partageons la responsabilité de montrer que la Chine et les États-Unis peuvent gérer leurs différences, éviter de faire en sorte que la compétition devienne un conflit, et trouver des moyens de travailler ensemble sur nos questions globales qui requièrent une coopération mutuelle". Après une série de déclarations, l’une plus humiliante que l’autre, Biden semble vouloir se reconvertir à la diplomatie du soft power. Dans un style plus sibyllin, Xi Jinping avait, quelques heures auparavant, déclaré : "Un homme d’État devrait penser et savoir comment diriger son pays. Il devrait aussi penser et savoir comment se comporter avec d’autres pays dans ce vaste monde". L’image du démocrate diplomate par excellence maintenant des relations cordiales autant que faire se peut en constraste avec l’histrionisme d’un Donald Trump, n’aura pas résisté à l’épreuve des faits. Rarement dans l'histoire occidentale de l'après-guerre, un leader aura si vite mis le monde sens dessus dessous...

