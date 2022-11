Scott Ritter explique pourquoi le retrait de la Russie de Kherson est une victoire ukrainienne à la Pyrrhus. Article originel : Scott Ritter Explains Why Russia's Kherson Withdrawal is a Pyrrhic Ukrainian Victory Sputniknews, 9.11.22

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a ordonné le retrait des troupes russes de certaines parties de Kherson pour former des positions défensives sur la rive gauche du fleuve Dniepr, après que le commandant de toutes les forces russes en Ukraine, Sergueï Surovikin, a mis en garde contre les plans de Kiev visant à lancer une attaque massive de missiles sur un barrage local et des frappes aveugles sur les civils.



Lors d'un entretien avec Sputnik, Scott Ritter, analyste militaire et ancien officier de renseignement du Corps des Marines des États-Unis, a expliqué pourquoi la décision de déplacer les troupes russes sur la rive gauche du fleuve Dniepr ne doit pas être considérée comme une "défaite russe", mais plutôt comme une "victoire ukrainienne à la Pyrrhus".



Sputnik : Quelles sont les principales raisons du retrait russe de certaines parties de Kherson ? S'agit-il d'une décision raisonnable, compte tenu de circonstances telles que l'approche de l'hiver ?



Scott Ritter : Je pense que la décision a été prise indépendamment de la météo. Il s'agit d'une décision qui semblait privilégier la préservation de la vie de milliers de soldats russes plutôt que de s'accrocher à un territoire qui n'a aucune valeur intrinsèque à court terme. Je pense que c'était une décision juste, prise sur la base d'objectifs purement militaires. Je pense que la décision a été prise parce qu'il était trop difficile d'approvisionner de manière fiable les troupes russes stationnées sur la rive droite du fleuve, dans les environs de Kherson, avec le matériel nécessaire pour assurer leur victoire sur les forces ukrainiennes qui attaquaient et qu'en fin de compte, ces vies pouvaient être sauvées en retournant sur la rive gauche, en sécurisant leurs positions défensives et en tenant les Ukrainiens à distance, jusqu'à ce que la Russie soit en mesure d'accumuler une puissance militaire offensive suffisante pour reprendre Kherson, réoccuper la rive droite et éventuellement avancer plus loin en Ukraine...

