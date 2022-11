Selon la Banque d'Angleterre, il faut réglementer les crypto-monnaies pour empêcher la prochaine implosion de type FTX (The Telegraph)

Selon la Banque d'Angleterre, il faut réglementer les crypto-monnaies pour empêcher la prochaine implosion de type FTX.

Par Matthew Field

The Telegraph, 22.11.22



Les futurs crashs pourraient avoir des impacts plus larges sur le système financier, prévient le gouverneur adjoint.



Sir Jon Cunliffe affirme que l'effondrement de FTX n'aura pas d'impact sur les travaux de la Banque concernant le développement d'une monnaie numérique.

Le gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre a déclaré qu'une réglementation des crypto-monnaies était nécessaire pour éviter que la prochaine implosion de type FTX ne débouche sur un crash financier de plus grande ampleur.

Sir Jon Cunliffe a déclaré que la Grande-Bretagne devait "continuer à soumettre ces activités et ces entités à la réglementation", y compris "le plus évident, la nécessité de protéger les consommateurs".

La bourse offshore de monnaies numériques FTX, qui était évaluée il y a quelques semaines à 32 milliards de dollars (27 milliards de livres sterling), s'est effondrée au début du mois, laissant un million de créanciers sans le sou, suite à des allégations selon lesquelles elle aurait mal géré les dépôts de ses clients.

La bourse de crypto-monnaies basée aux Bahamas, dirigée par Sam Bankman-Fried, un donateur démocrate de 30 ans, avait un trou noir de 8 milliards de dollars dans son budget lorsqu'elle a déposé son bilan il y a deux semaines.

La faillite de FTX a semé la panique sur les marchés mondiaux des crypto-monnaies, réduisant d'environ 100 milliards de dollars la valeur de tous les actifs numériques au cours des dix derniers jours, selon les données de Coinmarketcap, alors que 130 sociétés liées à la bourse en faillite ont été mises en faillite.

Des dizaines de sociétés de crypto-monnaies et d'investisseurs ont vu leurs actifs pris dans l'effondrement de FTX.

Lundi, les actions de la société cotée en bourse Grayscale, le plus grand fonds de crypto-monnaies au monde conçu pour suivre le cours du bitcoin, se négociaient avec une décote de 45 % par rapport à la monnaie numérique, et ont encore chuté de 5 % à New York. Grayscale détient 10,5 milliards de dollars en bitcoins, mais leur valeur a chuté à 5,5 milliards de dollars.

Vendredi, Grayscale a refusé de partager la preuve de ses réserves de crypto-monnaies, invoquant des "problèmes de sécurité". Les sociétés de crypto-monnaies se sont empressées de publier des audits de leurs réserves afin d'apaiser les craintes des investisseurs quant à leur exposition à FTX...

