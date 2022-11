Selon un expert, la Russie pourrait utiliser la stratégie du "Choc et de l'effroi" en détruisant entièrement les infrastructures militaires ou autres en Ukraine

Selon Gordon M. Hahn, expert de la Russie, les Russes pourraient utiliser en Ukraine une stratégie de "Choc et effroi" "en détruisant entièrement toutes les infrastructures - militaires ou autres - comme l'ont fait les États-Unis en Serbie et en Irak, et elle prendra probablement moins de précautions pour éviter les pertes civiles." (sans oublier l'action conjuguée de la France, les USA et la Grande-Bretagne dans le cadre de l'OTAN dans la destruction de la Libye de Khadafi). Selon cet expert, ce n'est qu'avec un cessez-le-feu que l'Ukraine et ses sponsors pourront éviter la catastrophe à venir. Et ce pour trois raisons :