Selon une analyse du Washington Post, les personnes vaccinées représentent désormais la majorité des décès dus à la Covid aux États-Unis (Business Standard)

Les personnes vaccinées représentent désormais la majorité des décès dus à la Covid aux États-Unis : Rapport

IANS / Business Standard, 24.11.22

"En septembre 2021, les personnes vaccinées ne représentaient que 23 % des décès dus au coronavirus. En janvier et février de cette année, ce pourcentage est passé à 42 %", indique le rapport.

Dans une révélation étonnante, une analyse du Washington Post a révélé que davantage de personnes vaccinées meurent désormais de la maladie de la Covid et que 58 % des décès dus au coronavirus en août aux États-Unis "étaient des personnes vaccinées ou ayant reçu un rappel". Pour la première fois depuis le début de la pandémie, début 2020, une majorité d'Etatsuniens décédés de la Covid étaient au moins partiellement vaccinés, selon la nouvelle analyse des données fédérales et étatiques. "En septembre 2021, les personnes vaccinées ne représentaient que 23 % des décès dus au coronavirus. En janvier et février de cette année, ce chiffre a atteint 42 %", indique le rapport. Le nombre de décès parmi les personnes vaccinées augmente en raison de l'efficacité décroissante des vaccins contre la Covid et de "souches de plus en plus contagieuses du virus qui se propagent chez les personnes âgées et immunodéprimées" parmi celles qui ont pris au moins une dose de vaccin. "Nous ne pouvons plus dire qu'il s'agit d'une pandémie de personnes non vaccinées", a déclaré Cynthia Cox, vice-présidente de la Kaiser Family Foundation, qui a réalisé l'analyse pour le compte du Washington Post. Le conseiller médical en chef sortant de la Maison Blanche, Anthony Fauci, a souligné la sécurité et l'efficacité des vaccins Covid approuvés pour prévenir les maladies graves et les décès, encourageant les gens à se faire vacciner et à recevoir un rappel dès que possible. Il a déclaré que l'efficacité des vaccins contre le coronavirus s'amenuise avec le temps et que la maladie ne devrait pas être comparée à d'autres maladies traitables par la vaccination en raison de l'émergence de nouveaux variants. "Mon message, et mon dernier message, peut-être le dernier que je vous donne depuis cette tribune, est le suivant : s'il vous plaît, pour votre propre sécurité, pour celle de votre famille, faites-vous vacciner contre la Covid-19 dès que vous y avez droit afin de vous protéger, de protéger votre famille et votre communauté", a déclaré M. Fauci. "Je vous invite à vous rendre sur le site vaccine.gov pour trouver un endroit où vous pourrez facilement vous faire vacciner à jour, et faites-le dès que possible." Les personnes âgées ont toujours été particulièrement vulnérables et représentent aujourd'hui une proportion plus élevée des décès dus au Covid que jamais auparavant dans la pandémie, rapporte Scientific American. Aujourd'hui, aux États-Unis, environ 335 personnes vont mourir du Covid -- une maladie pour laquelle il existe des vaccins, des traitements et des précautions très efficaces, ajoute le rapport. "Les décès dus au Covid chez les personnes âgées de 65 ans et plus ont plus que doublé entre avril et juillet de cette année, augmentant de 125 %", selon la Kaiser Family Foundation. L'Organisation mondiale de la santé a fait état d'une baisse de près de 90 % des décès récents dus à la Covid-19 dans le monde par rapport à il y a neuf mois, mais a tout de même appelé à la vigilance face à la pandémie, car de nouveaux variants continuent d'apparaître. Au total, l'OMS a signalé 629 millions de cas et 6,5 millions de décès liés à la pandémie.

