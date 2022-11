Ukraine - Extinction des feux, pas d'eau et bientôt pas de chauffage (MoA)

Ukraine - Extinction des feux, pas d'eau et bientôt pas de chauffage

Article originel : Ukraine - Lights Out, No Water And Soon No Heat

Moon of Alabama, 23.11.22

Plus tôt dans la journée, l'armée russe a mis hors service le réseau électrique ukrainien. Les attaques précédentes avaient limité la capacité de distribution à environ 50 % de la demande. Des coupures contrôlées pendant plusieurs heures par jour ont permis de fournir de l'électricité pendant quelques heures à la plupart des régions du pays. L'attaque d'aujourd'hui a créé un problème bien plus important. Non seulement les réseaux de distribution ont été attaqués, mais aussi les éléments qui relient les installations de production d'électricité de l'Ukraine au réseau de distribution. Les quatre centrales nucléaires d'Ukraine, avec leurs 15 réacteurs, sont désormais en mode d'arrêt.

Kiev, ainsi que la plupart des autres villes d'Ukraine, n'ont plus d'électricité. La Moldavie est également touchée, car elle recevait environ 20 % de son électricité de l'Ukraine. Lorsque le réseau ukrainien s'est arrêté, la seule centrale thermique locale s'est également arrêtée. Il est probable qu'elle puisse être remise en service, mais le processus peut être compliqué. Des importations limitées d'électricité du réseau européen vers l'Ukraine sont peut-être encore possibles, mais cette électricité ne serait disponible que dans les villes occidentales de l'Ukraine.

Avant l'attaque d'aujourd'hui, le Washington Post a fait état des difficultés rencontrées pour réparer le réseau. Comme nous l'avons déjà expliqué, les attaques russes touchent les transformateurs qui relient le réseau national de 330 kilovolts. Ils sont difficiles à remplacer : Alors que l'étendue des dommages causés aux systèmes énergétiques ukrainiens est devenue évidente ces derniers jours, les responsables ukrainiens et occidentaux ont commencé à tirer la sonnette d'alarme, mais ils se rendent également compte qu'ils ont un recours limité. Le système électrique ukrainien de l'ère soviétique ne peut pas être réparé rapidement ou facilement. Dans certaines des villes les plus touchées, les responsables ne peuvent pas faire grand-chose d'autre que d'exhorter les habitants à fuir, ce qui augmente le risque d'un effondrement économique en Ukraine et d'une crise des réfugiés dans les pays européens voisins.

...

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré qu'environ la moitié de l'infrastructure énergétique du pays était "hors service" à la suite des bombardements.

...

Pendant des semaines, les missiles russes ont visé des éléments clés du système de transmission électrique de l'Ukraine, mettant hors service des transformateurs vitaux sans lesquels il est impossible d'alimenter en électricité les ménages, les entreprises, les bureaux gouvernementaux, les écoles, les hôpitaux et d'autres installations essentielles. Lors d'un point de presse mardi, Volodymyr Kudrytskyi, directeur d'Ukrenergo, l'opérateur public du réseau électrique, a qualifié de "colossaux" les dégâts subis par le système électrique."

...

Les Russes, a-t-il dit, visaient principalement les sous-stations, des nœuds du réseau électrique où le courant est redirigé depuis les centrales. Les principaux composants de ces sous-stations sont des autotransformateurs - "des équipements de haute technologie et de coût élevé" qui sont difficiles à remplacer.

...

Une liste des "besoins urgents" de DTEK, la plus grande société privée d'énergie du pays, qui circule à Washington, énumère des dizaines de transformateurs ainsi que des disjoncteurs, des bagues et de l'huile pour transformateurs.

...

Mais ce sont les autotransformateurs - le "cœur" des sous-stations, selon les termes de Kudrytskyi - qui figurent en tête de la liste des besoins des Ukrainiens et qui sont la clé du bon fonctionnement du réseau électrique du pays. Les Ukrainiens ont essayé d'acheter tous les autotransformateurs qu'ils ont pu trouver, allant jusqu'en Corée du Sud pour les acheter, mais ils doivent encore passer des commandes pour en construire d'autres. "Nous essayons de rassembler tout ce qu'ils ont actuellement dans le monde et d'en commander davantage", a déclaré Olena Zerkal, conseillère au ministère ukrainien de l'énergie. Toute tentative de réparation du réseau est inutile tant que la Russie continue à l'attaquer. Pour mettre fin à ces attaques, il faut une solution politique. L'Ukraine devra renoncer et trouver un accord avec la Russie. La Russie a également attaqué certaines des sources de gaz naturel dont dispose l'Ukraine : La semaine dernière, la Russie a élargi ses cibles. Oleksiy Chernyshov, directeur général de la compagnie énergétique nationale ukrainienne Naftogaz, a déclaré dans une interview qu'une "attaque massive à la roquette" avait touché 10 installations de production de gaz dans les régions de Kharkiv et de Poltava, dont Shebelinka, l'une des plus grandes zones de production et de forage. "Bien sûr, nous allons faire de notre mieux maintenant pour récupérer, mais cela prendra du temps, des ressources et du matériel", a déclaré Chernyshov. "Le temps est essentiel", a-t-il ajouté. "Parce que l'hiver, c'est maintenant." Le ciblage de l'approvisionnement en gaz est un développement critique, a déclaré Victoria Voytsitska, un ancien membre du parlement qui travaille maintenant avec des groupes de la société civile pour fournir à l'Ukraine les équipements dont elle a besoin. Si Moscou supprime le réseau de gaz, dit-elle, les villes et les villages du pays pourraient devenir "inhabitables".

Le fournisseur de gaz russe Gazprom a annoncé qu'il allait réduire le transport de gaz via l'Ukraine vers ses clients européens, car l'Ukraine le vole : Gazprom dit avoir constaté qu'une partie du gaz destiné à la Moldavie dans le cadre d'un contrat avec l'entreprise gazière locale est détournée par l'Ukraine. Si le déséquilibre dans le transit du gaz se poursuit, Gazprom commencera à réduire les flux de gaz via l'Ukraine dans la matinée du 28 novembre, a déclaré aujourd'hui le géant gazier russe, comme le rapporte l'agence de presse russe TASS.

Sans électricité, il n'y a pas d'eau qui coule dans les systèmes de distribution d'eau des villes. Sans eau, les toilettes ne peuvent pas être utilisées. L'hygiène publique en pâtira. L'internet en Ukraine est également hors service.

Un pays qui devient "inhabitable" a peu de chances de mener et de gagner une guerre. Quand il n'y a pas de transport, pas d'électricité, pas de chauffage et pas de communication, tout devient incroyablement difficile. Le flux de réfugiés que tout cela va provoquer va accroître la pression sur l'Europe pour pousser l'Ukraine à négocier la paix avec la Russie. Les conditions seront dures, mais il n'y a pas d'autre moyen de sortir de ce pétrin.

--- Au cours des dernières semaines, les attaques ukrainiennes sur la ligne de front ont été remarquablement inefficaces. Il n'y a plus aucune coordination des grandes formations. Les unités qui attaquent maintenant sont pour la plupart de la taille d'une compagnie ou même plus petites. Une vidéo de 12 minutes montrant des images de drone d'une telle attaque a été publiée hier : Que cachent les médias ? @narrative_hole - 11:20 UTC - 23 nov. 2022 Je ne peux pas croire que j'ai manqué celle-ci aujourd'hui, le montage est incroyable. Un clip de 12 minutes d'Ukrainiens menant ce qui est malheureusement une attaque suicide sur les tranchées russes. ... juste pour se faire pilonner par des Su-25, de l'infanterie, des mortiers lourds, un char, des MLRS et finir par un bombardement de Su-34.

vidéo Assis sur le toit d'un véhicule d'infanterie blindé, une vingtaine de soldats ukrainiens se dirigent vers une zone fortifiée et pénètrent dans la première rangée vide de tranchées. De là, ils tentent d'attaquer la deuxième rangée de tranchées, tenue par une poignée de soldats russes. Les troupes ukrainiennes semblent être assez bien équipées, avec des casques et des gilets pare-balles. Mais ils n'ont pas de soutien. L'infanterie russe riposte. Elle est soutenue par des tirs de mortier bien ciblés, des attaques d'artillerie, de chars et d'avions. Les Russes ont des drones en l'air qui peuvent voir toute la scène. Les unités ukrainiennes n'ont que leurs fusils et quelques grenades à main. Après la destruction du peloton d'attaque, l'artillerie russe attaque et détruit la zone industrielle d'où ils venaient. L'opération se termine par un désastre complet. Toutes les soldats ukrainiens impliqués semblent être mortes. Le côté russe semble n'avoir eu aucune ou très peu de pertes. Que cachent les médias ? @narrative_hole - 1:04 AM - Nov 23, 2022 Cette bataille a eu lieu il y a un certain temps, mais c'est toujours incroyable à regarder maintenant qu'ils ont fait le montage concis. Si l'on considère que de telles attaques se produisent par dizaines chaque semaine, les estimations du MoD russe concernant les pertes quotidiennes ukrainiennes ne sont pas si farfelues. Il y a plusieurs attaques de ce type par jour et seules quelques unes sont réussies.

De la liste de clobber d'aujourd'hui : Dans la direction de Donetsk, les unités de l'armée russe ont poursuivi leur intense opération. Plus de 60 militaires ukrainiens et cinq véhicules de combat blindés ont été éliminés. Dans la direction du sud de Donetsk, les tirs d'artillerie et les actions décisives des troupes russes ont repoussé une attaque des FAU avec les forces du groupe tactique d'une compagnie vers Pavlovka. En outre, à la suite d'une attaque par tir préventif, les réserves ennemies qui progressaient depuis Ougledar ont été détruites. Un groupe de sabotage et de reconnaissance des FAU a été détruit près de Novodarovka (région de Zaporozhye). Les pertes de l'ennemi s'élèvent à plus de 40 militaires ukrainiens tués et blessés, trois véhicules blindés, un MT-LB et quatre pick-up. Dans la direction de Kupyansk, une tentative d'attaque par une compagnie d'infanterie mécanisée de l'AFU près de Novosyolovskoye (République populaire de Lougansk) a été contrecarrée par des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds. Suite aux tirs d'artillerie russes, plus de 30 militaires ukrainiens, deux véhicules à moteur et un mortier ont été détruits. Dans la direction de Krasniy Liman, une tentative de déplacement du groupe tactique de la compagnie AFU pour attaquer la Chervonopopvka (République populaire de Lougansk) a été perturbée par des tirs préventifs. Jusqu'à 20 militaires ukrainiens, trois équipes de mortiers et deux véhicules motorisés ont été éliminés. Les troupes d'aviation, de missiles et d'artillerie opérationnelles et tactiques de l'armée ont neutralisé le poste de commandement de la 128e brigade d'assaut en montagne de l'AFU déployée près de Volnyansk (région de Zaporozhye), ainsi que 72 unités d'artillerie sur leurs positions de tir, des effectifs et du matériel dans 144 zones.

... Ce sont au moins 150 soldats ukrainiens morts juste là. Je ne comprends pas pourquoi le commandement ukrainien continue à ordonner des attaques aussi insensées. Militairement, il aurait dû passer depuis longtemps en mode défensif. Cela sauverait des vies ukrainiennes et rendrait plus coûteuse l'attaque des Russes.

--- Le Parlement européen, qui n'a aucune fonction législative sérieuse, a voté aujourd'hui en faveur d'une résolution non contraignante qui déclare que la Russie est un "État soutenant le terrorisme". Certains Russes ont trouvé cela scandaleux. Quelques heures plus tard, le Parlement a été frappé par une cyberattaque "sophistiquée" : Le site web du Parlement européen a été touché par une attaque informatique, ont déclaré des responsables mercredi. La présidente du Parlement, Roberta Metsola, a déclaré qu'il s'agissait d'une "attaque sophistiquée" et qu'un groupe pro-Kremlin en avait revendiqué la responsabilité. Elle a noté que l'attaque a suivi le vote des législateurs de l'UE visant à désigner la Russie comme un "État parrain" du terrorisme en raison de sa guerre en Ukraine. "Ma réponse est : Slava Ukraini (Gloire à l'Ukraine)", a déclaré Mme Metsola.

Cette conservatrice maltaise peu pertinent a encore beaucoup à apprendre.