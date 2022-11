Un document secret révèle la domination du lobby israélien sur le parti travailliste (THe Electronic Intifada)

Un document secret révèle la domination du lobby israélien sur le parti travailliste. Article originel : Secret document reveals Israel lobby’s dominance of Labour The Electronic Intifada, 5.11.22

Les trois groupes prétendent représenter la communauté juive de Grande-Bretagne, mais leurs agendas politiques sont dominés par Israël et ses intérêts. Le Conseil admet même dans des documents internes avoir une "relation de travail étroite avec l'ambassade d'Israël" et des liens étroits avec le ministère israélien semi-couvert (mais fermé depuis) des affaires stratégiques, ainsi qu'avec le bureau du porte-parole de l'armée israélienne.

Le multimillionnaire Chinn a secrètement financé l a campagne de leadership de Starmer plus tôt en 2020 et a une longue histoire de financement de groupes pro-Israël dans les deux principaux partis du gouvernement.

Chinn et cinq autres représentants du lobby israélien ont pris part à cette réunion secrète, aux côtés de Reed et de deux de ses collaborateurs. Le procès-verbal conclut que les lobbyistes avaient établi "un canal de communication régulier" avec Reed et son bureau.

Promouvoir l'IHRA, s'opposer au BDS

Amanda Bowman, du Board of Deputies, a "remercié Steve et l'équipe des communautés et du gouvernement local pour notre travail de promotion de la définition de l'IHRA de [l'antisémitisme] et [d'opposition] au BDS dans le [gouvernement] local", révèle le procès-verbal.

Depuis 2016, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste a promu sa définition hautement politisée de l'antisémitisme, qui a été rejetée par les Palestiniens et leurs partisans comme nuisible aux droits des Palestiniens.

Le procès-verbal montre que Reed a souligné qu'il avait "travaillé avec [le secrétaire national du Mouvement travailliste juif] Adam Langleben pour encourager les conseils travaillistes à adopter la définition." Reed est également "intervenu auprès du conseil municipal de Hastings", selon le procès-verbal. L'organe du gouvernement local du sud de l'Angleterre avait adopté la définition moins de deux mois avant la réunion.

Le Jewish Leadership Council semble avoir été satisfait des efforts de Reed, tout en soulignant qu'ils n'étaient pas suffisants. Le groupe de pression israélien a "encouragé" Reed à "pousser" ce qu'il a décrit comme des "conseils travaillistes résistants" à soutenir la définition de l'IHRA, selon le procès-verbal. Ils ont donné les exemples de Nottingham et de Coventry.



Le procès-verbal raconte que Russell Langer, du JLC, a recommandé Luke Akehurst, un autre lobbyiste israélien, comme "un bon point de contact ... pour amener plus de conseillers à aller en Israël", ainsi que les Amis travaillistes d'Israël.

LFI est un groupe de façade pour l'ambassade d'Israël à Londres, qui emmène les législateurs en voyage en Israël. Akehurst est un lobbyiste israélien à plein temps ainsi qu'un militant travailliste de droite. Il siège actuellement au sein de l'influent Comité exécutif national du Labour.



"Steve n'acceptera jamais le BDS

Le procès-verbal suggère également fortement que Reed a engagé les travaillistes à soutenir tacitement la loi anti-BDS promise de longue date par le gouvernement conservateur.

Bowman, du Conseil des députés, a insisté sur le fait que les travaillistes "seraient mal avisés de faire quoi que ce soit pour s'opposer" aux démarches du Parti conservateur visant à interdire le mouvement BDS, selon le procès-verbal. Ce conseil semble s'accompagner d'une menace voilée.

Le conseil "tient à contrer les suppositions des députés travaillistes selon lesquelles le fait de s'engager nominalement dans la lutte contre l'antisémitisme leur donne carte blanche pour dire ce qu'ils veulent sur Israël", indique le procès-verbal...

