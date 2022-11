Un ex-agent de la CIA embauché par le Qatar pour espionner la FIFA (Le Devoir)

La petite nation de la péninsule arabique du Qatar a employé pendant des années un ancien agent de la CIA pour l’aider à espionner les responsables du soccer dans le cadre d’un effort à grands frais pour obtenir et conserver le tournoi de la Coupe du monde 2022, révèle une enquête de l’Associated Press.

Cela s’inscrit dans une tendance selon laquelle d’anciens agents de renseignements américains vont travailler pour des gouvernements étrangers avec des antécédents douteux en matière de droits de la personne, ce qui inquiète les responsables à Washington et incite certains membres du Congrès à demander un examen plus approfondi d’un marché opaque et lucratif...