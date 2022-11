Une autre nouvelle étude - oui, une DEUXIÈME - affirme que les rappels de vaccin à ARNm contre la Covid "spécifiques à l'Omicron" sont inutiles (Substack)

Une autre nouvelle étude - oui, une DEUXIÈME - affirme que les rappels de vaccin à ARNm contre la Covid "spécifiques à l'Omicron" sont inutiles.

Article originel : Another new study - yes, a SECOND one - says the "Omicron-specific" mRNA Covid boosters are worthless

Par Alex Berenson

Substack, 31 octobre 2022