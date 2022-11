Une bombe israélienne : La protection temporelle négligeable du vaccin à ARNm de Pfizer contre la transmission virale : Suggère une réévaluation des futures campagnes de rappel (TrialSite News)

Une bombe israélienne : La protection temporelle négligeable du vaccin à ARNm de Pfizer contre la transmission virale : Suggère une réévaluation des futures campagnes de rappel Article originel : Israeli Bombshell: Negligible Temporal Protection of Pfizer mRNA Vaccine Against Viral Transmission: Suggest Reassessment of Future Booster Campaigns TrialSite News, 10.11.22

Des chercheurs israéliens, représentés par l'auteur correspondant, Naama M. Kopelman, du département d'informatique de l'Institut de technologie de Holon, et des scientifiques des départements de microbiologie clinique et d'épidémiologie du Sheba Medical Center, ont mené une étude rétrospective combinant les données nationales de vaccination à l'échelle de la population et les données Ct (NdT : seuil de cycle d'amplification en chaîne par polymérse PCR qui permet d'estimer la charge virale et donc l'nfectiosité) provenant de quatre grands laboratoires israéliens effectuant des tests PCR sur le SRAS-CoV-2, dans le but de mesurer non seulement l'efficacité du vaccin (habituellement mesurée par la protection contre l'infection, la maladie clinique ou le décès), mais aussi le risque potentiel de transmission de l'infection. Ce dernier élément, souvent négligé lors de l'étude COVID-19, représente pourtant un sujet sérieux de préoccupation pour les politiques de santé publique et la réduction de la propagation virale. Dans cette étude, l'impressionnante équipe de scientifiques s'est penchée sur l'importante mesure du risque de transmission en tenant compte de la charge virale, qui présente une corrélation négative avec les valeurs de seuil de cycle (Ct) dans l'amplification en chaîne par polymérase en temps réel (qRT-PCR). Un substitut facilement disponible pour estimer l'infectiosité - les valeurs de Ct associées aux tests PCR du SRAS-CoV-2 - a servi de base à cette étude rétrospective comparant les niveaux de Ct de personnes en Israël vaccinées avec 2, 3 ou 4 doses à ceux de personnes ayant récupéré de la COVID-19. Les résultats rapportés sont troublants. En dépit des limites reconnues, les résultats soulèvent des questions imminentes sur toute campagne de rappel à l'avenir. En mettant l'accent sur le vaccin à ARNm produit par Pfizer-BioNTech (BNT162b2), l'équipe rapporte que, qu'il s'agisse de la série primaire à deux doses, de la troisième dose de rappel (pendant Delta ou Omicron) ou de la quatrième dose pour les personnes âgées et à risque, la durée du bénéfice, considérée comme une protection contre la transmission virale, est de courte durée. Compte tenu de l'énormité des dépenses publiques, cette performance appelle à la nécessité de réévaluer l'avenir des campagnes de rappel.



Contexte

Kopelman et ses collègues établissent d'abord que, d'après les données disponibles sur les études menées pendant le variant Delta, les personnes vaccinées ont été enregistrées comme ayant un Ct plus élevé (c'est-à-dire une charge virale plus faible), ce qui signifie qu'elles étaient moins infectieuses, et que cet effet s'estompe au fil du temps.

Dans cette étude innovante, les chercheurs ont cherché à compléter les preuves en évaluant le Ct d'Omicron par rapport aux statuts de vaccination et de guérison : dans ce contexte, comment le Ct évolue-t-il avec le temps depuis la vaccination/l'infection, sur la base de riches données nationales de qRT-PCR. Les auteurs soulignent que "l'effet décroissant de la protection induite par l'infection n'a pas été analysé en profondeur auparavant en termes de Ct et d'infectiosité."



Appliqué à Israël

Les auteurs de l'étude expliquent la campagne de vaccination de masse en Israël. Le tableau ci-dessous met en évidence les trois principales étapes de ce processus, à partir du 19 décembre 2020.