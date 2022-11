Une nation sous chantage avec Whitney Webb (Vidéo)

One Nation Under Blackmail with Whitney Webb

Whitney Webb de UnlimitedHangout.com se joint à James Corbett pour discuter de son nouveau tour de force épique de 900 pages en deux volumes, One Nation Under Blackmail.

Dans cette conversation, Webb et Corbett plongent dans l’histoire sordide de Jeffrey Epstein et de ses compatriotes et commencent à démêler le réseau incroyablement complexe du renseignement / crime organisé / chantage.

