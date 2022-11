Une nouvelle étude attribue la mort des VACCINES aux NON VACCINES... parce qu'ils génèrent de l'anxiété. Sérieusement (Off Guardian)

Une nouvelle étude attribue la mort des VACCINES aux NON VACCINES... parce qu'ils génèrent de l'anxiété. Sérieusement. Article originel : New study blames VAXXED deaths on the UNVAXXED…because they cause anxiety. Seriously. Par Kit Knightly Off Guardian, 25.11.22

Le titre dit tout, en fait. Une étude publiée en août dans le Journal of BioMedicine affirme en fait dans son résumé que

La peur et la désinformation colportées par des personnes n'ayant aucune formation scientifique pour terroriser les gens et les inciter à ne pas se faire vacciner ne font pas que rendre les gens plus vulnérables aux épidémies virales, elles pourraient également provoquer davantage d'effets secondaires liés au processus de vaccination. Cette brève analyse présente des données susceptibles de démontrer que la désinformation perpétuée par le mouvement anti-vaccination pourrait être à l'origine de davantage de décès et d'effets secondaires liés à tout vaccin.



Oui, apparemment, toutes ces personnes qui meurent soudainement de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux sont poussées à le faire par les anti-vaxx qui les mettent en garde contre les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.



Si vous pensez que c'est la chose la plus ridicule que vous ayez jamais entendue... eh bien, vous avez tort. Il a fait des recherches :

Il a effectué une mini revue de la littérature publiée et a constaté que le stress mental provoque clairement une vasoconstriction et une constriction artérielle des vaisseaux sanguins. Par conséquent, si les sujets sont paniqués, inquiets, stressés ou effrayés par la vaccination, leurs artères se contracteront et deviendront plus petites au moment de recevoir le vaccin et aux alentours.



Vous voyez, ils ne meurent pas parce que le vaccin leur a provoqué une crise cardiaque... ils meurent parce qu'ils avaient peur qu'il le fasse.



Brillante logique. Et un argument solide pour retirer les avertissements sur les cigarettes et retirer toutes les publicités anti-alcool de la télévision. Pensez seulement au nombre de personnes qui sont mortes de problèmes cardiaques liés à l'alcool parce qu'elles avaient peur de l'alcool.

...Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire à quel point c'est absurde.



C'est de loin l'explication la plus ridicule des crises cardiaques causées par les vaccins, et cela inclut les factures d'énergie élevées et le "syndrome de stress post-pandémique".