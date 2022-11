[Vidéo] La nouvelle Première ministre de l’Alberta, au Canada, présente ses excuses aux non-vaccinés (Nexus)

Danielle Smith est devenue officiellement Première ministre de l’Alberta mardi 11 octobre. Elle a immédiatement indiqué qu’elle tiendrait ses promesses de campagne quant à la fin de la vaccination obligatoire et des restrictions sanitaires. « Je peux m’excuser maintenant. Je suis profondément désolée pour toute personne qui a été victime de discrimination de manière inappropriée en raison de son statut vaccinal, je suis profondément désolée. Pour tout employé du gouvernement qui a été licencié de son travail, en raison de son statut vaccinal, et je souhaite son retour s’il veut revenir », a-t-elle expliqué lors d’une conférence de presse.

◆ Les non-vaccinés amnistiés

La Première ministre a ensuite expliqué vouloir trouver des solutions pour réparer en partie les torts causés à certains non-vaccinés. « Ce ne sont pas des choses normales pour lesquelles on peut recevoir des amendes et être poursuivi en justice. Je vais examiner l’éventail des amendes en suspens et obtenir un avis juridique sur celles que nous pouvons annuler et amnistier […] Nous devons revenir à l’attitude selon laquelle il faut se faire vacciner pour se protéger. (Mais) nous devons nous éloigner de cette attitude qui consiste à diaboliser ceux qui font un choix différent. »