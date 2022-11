[Vidéo] Pour le journaliste Ivan Rioufol, la crise sanitaire est un scandale politique (Nexus)

◆ Fact-checkers au service de l’État

Le journaliste s’en prend ensuite aux fact-checkers, « qui sont là toujours pour essayer de conforter le discours officiel ». Lorsqu’une dirigeante de Pfizer a expliqué devant le Parlement européen que les vaccins n’avaient pas été expérimentés dans leur non-transmissibilité, ceux-ci « ont dit que cette révélation n’en était pas une, parce qu’il n’avait jamais été dit que ce vaccin empêchait les transmissions, mais ceci est faux car j’ai retrouvé une affirmation de la HAS du 3 juin 2021 qui assurait que les vaccins à ARN messager réduisaient de 80 à 90 % le risque de transmission du virus, or quand cette affirmation est dite, elle est déjà contredite par tous ceux […] comme les Pr Raoult ou Perronne, qui sous les huées expliquent que ce n’est pas exact et qu’il faudrait avoir plus de prudence ».

◆ Nos libertés bafouées

Pour finir, Ivan Rioufol dénonce la suspension des soignants refusant d’être vaccinés, en rappelant le choix de l’Italie de les réintégrer. « À partir du moment où le vaccin ne protégeait pas des transmissions, tout tombe à l’eau, singulièrement, les pass sanitaires, les pass vaccinaux, et tout cet ordre sanitaire. » Et il ajoute : « Nous ne sommes pas en dictature, j’entends bien, mais malgré tout, quand vous avez forcé des gens à baisser l’échine et à rendre à l’État une partie de leurs libertés individuelles, vous rentrez […] dans un processus liberticide. »