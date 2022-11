Voici la réponse officielle des CDC au sujet du signal de sécurité de décès déclenché dans le VAERS (Substack)

Voici la réponse officielle des CDC au sujet du signal de sécurité de décès déclenché dans le VAERS. Article originel : Here is the official response from the CDC about the death safety signal being triggered in VAERS Par Steve Kirsch Substack,

Le CDC bloque tous mes e-mails, alors un ami médecin m'a envoyé la question.

La question

Cette question a été soumise au CDC le 11 octobre 2022 à 13 h 54 (heure du Pacifique) :

Est-il vrai que le signal de sécurité de décès dans le VAERS s'est déclenché et que personne au CDC ne l'a remarqué comme indiqué dans cet article.

Si non, pouvez-vous fournir le calcul correct ?



La réponse du CDC (6 semaines plus tard)

Comme on pouvait s'y attendre, ils ont esquivé la question.

Ils ont déclaré que le calcul ayant été effectué par une tierce partie, ils ne pouvaient pas le commenter.

Mais vous pouvez être assuré que le CDC surveille le VAERS pour détecter les signaux de sécurité !



Voici la réponse officielle qui a été reçue

De : Sécurité des vaccins (CDC) <vaccinesafety@cdc.gov>

Date : Mer, 23 Nov 2022 à 6:51 AM

Subject : Votre demande de renseignements concernant le VAERS

À : <mon ami médecin>

Cc : CDCExecSec (CDC) <CDCExecSec@cdc.gov>

Cher Dr. <redacted> :

Nous vous remercions de la demande que vous avez adressée au directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle P. Walensky, MD, MPH, concernant vos préoccupations au sujet du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Votre message a été transmis à mon bureau pour une réponse.

Le CDC n'a pas été impliqué dans le travail que vous avez mentionné dans votre correspondance, qui a utilisé des informations limitées provenant d'une base de données VAERS accessible au public. Veuillez consulter l'avis de non-responsabilité sur le site WONDER du CDC pour plus d'informations : À propos du système VAERS. Le CDC n'est pas en mesure de commenter cette analyse menée en dehors de l'agence. Les CDC présentent et discutent ouvertement des données issues de leurs systèmes de surveillance de la sécurité des vaccins concernant les vaccinations contre le coronavirus 2019 (COVID-19) lors des réunions du Comité consultatif sur les pratiques de vaccination (ACIP) et nous avons également publié régulièrement des analyses de ces données. Les déclarations qui laissent entendre que les rapports de décès transmis au VAERS à la suite d'une vaccination équivalent aux décès causés par la vaccination sont scientifiquement inexactes, trompeuses et irresponsables. Nous continuons à surveiller ces événements et d'autres événements indésirables à l'aide de nos systèmes de surveillance de la sécurité.

Les vaccins COVID-19 autorisés et approuvés sont administrés dans le cadre de l'effort de surveillance de la sécurité des vaccins le plus complet et le plus intensif de l'histoire des États-Unis. Le CDC a étendu et renforcé sa capacité à surveiller la sécurité des vaccins et a créé de nouveaux moyens de recueillir des informations sur la sécurité des vaccins COVID-19. Des systèmes et des processus robustes sont en place pour identifier et évaluer les problèmes potentiels de sécurité des vaccins. La surveillance de la sécurité des vaccins fait appel à de multiples systèmes complémentaires en cours. Au sein des CDC, ces systèmes comprennent le VAERS, le Vaccine Safety Datalink, le Clinical Immunization Safety Assessment Project, v-safe et le v-safe Pregnancy Registry. Pour plus d'informations sur les systèmes de surveillance de la sécurité des vaccins au CDC, veuillez consulter : Vaccine Information and Safety Studies | Vaccine Safety.

Tout le monde peut soumettre des rapports au VAERS, y compris les patients, les membres de leur famille, les prestataires de soins de santé et les fabricants de vaccins, quelle que soit la plausibilité de la cause du vaccin ou la gravité clinique de l'événement. Les données du VAERS sont particulièrement utiles pour détecter rapidement des tendances inhabituelles ou inattendues dans les déclarations d'événements indésirables, qui pourraient indiquer un éventuel problème de sécurité (ou "signal de sécurité") concernant un vaccin. Le VAERS n'est pas conçu pour évaluer la causalité ; le VAERS est conçu pour collecter des données, détecter des signaux de sécurité potentiels et générer des hypothèses.

Environ 90 % des rapports transmis au VAERS après la vaccination par le COVID-19 n'étaient pas graves. Les prestataires de soins de santé qui administrent les vaccins COVID-19 sont tenus, en vertu des accords conclus avec les prestataires dans le cadre du programme de vaccination COVID-19 des CDC et des autorisations d'utilisation d'urgence (EUA) de la Food and Drug Administration (FDA), de signaler certains événements indésirables graves, comme les décès, au VAERS, que le déclarant pense ou non que le vaccin a causé l'événement indésirable. Cette obligation de déclaration est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux rapports au VAERS ne représentent pas des événements indésirables causés par le vaccin.

Les médecins du CDC et de la FDA examinent et analysent en permanence les données du VAERS afin de détecter d'éventuels problèmes de sécurité liés aux vaccins COVID-19, notamment en examinant les rapports individuels et en analysant les données globales. Les rapports de décès après la vaccination par le COVID-19 sont rares. La FDA exige des prestataires de soins de santé qu'ils signalent au VAERS tout décès survenu après la vaccination par COVID-19, même s'il n'est pas clair que le vaccin en soit la cause. Les déclarations d'événements indésirables au VAERS après une vaccination, y compris les décès, ne signifient pas nécessairement qu'un vaccin a causé un problème de santé. Plus de 624 millions de doses de vaccins COVID-19