Australie. Le taux de mortalité excédentaire en 2022 est "incroyablement élevé" (13 %) [News.com.au]

Le taux de mortalité excédentaire en 2022 est "incroyablement élevé" (13 %) Article originel : Excess deaths in 2022 ‘incredibly high’ at 13 per cent Par Frank Chung News.com.au, 8.12.22

Le gouvernement australien devrait enquêter de toute urgence sur le taux de mortalité excédentaire de 13 % en 2022, qui est "incroyablement élevé", selon le principal organisme actuariel du pays.





Selon une nouvelle analyse des données de l'Australian Bureau of Statistics (ABS) par l'Actuaries Institute, 15 400 personnes supplémentaires sont décédées au cours des huit premiers mois de l'année, dont environ un tiers sans lien avec la Covid.

Karen Cutter, actuaire depuis plus de 25 ans et porte-parole du groupe de travail sur la mortalité de la Covid-19 de l'institut, a déclaré que 13 % était un " chiffre incroyablement élevé pour la mortalité " et que les causes de cette augmentation n'étaient " pas claires ".

"La mortalité ne varie normalement pas de plus de 1 à 2 %, donc 13 % est bien plus élevé que les niveaux normaux", a-t-elle déclaré.

"Je ne suis pas au courant [de quelque chose de comparable] dans un passé récent, mais je ne suis pas retournée en arrière et n'ai pas regardé [historiquement]. Ils parlent de la saison de la grippe de 2017 qui a été vraiment mauvaise, et la mortalité y était de 1 % supérieure à la normale. C'est donc bien en dehors de la fourchette de la normale."

Elle ajoute : "En plus des décès liés à la Covid-19, il y a un nombre important de décès non-Covid - on ne sait pas exactement ce qui les cause car de nombreux facteurs entrent en jeu."