Best of de Michel Onfray sur les non-vaccinés : « Des contaminateurs du sida, violeurs de jeunes filles, racailles et capricieux » (Vidéo)

Le vent tourne après l'épisode Covid et le lynchage des non-vaccinés. Les bourreaux qui cavalaient sur les plateaux de télévision pour insulter, rabaisser les non-vaccinés, en total accord avec la ségrégation, viennent maintenant nous expliquer que c'est la faute au président Macron. Ce dernier devrait « pardonner » aux non-vaccinés, selon Michel Onfray. Curieuse façon de soutenir leur réintégration. À moins que ce « philosophe » ne connaisse pas le sens des mots.

Le « philosophe » Michel Onfray essaie de récupérer la clientèle qu’il a lâchement laissé tomber — accusant Macron d’avoir emmerdé les non-vaccinés. Pourtant le gouvernement n’a pas obligé Michel Onfray à traiter les non-vaccinés de violeurs de jeunes filles, de contaminateurs du sida, de racailles, de capricieux qui pensent que « le droit de nuire est un droit ». Michel Onfray tente de se rapprocher du peuple. La période Covid aura permis de voir sur qui vous pourrez compter à l’avenir. Voici un petit best of pour ne pas oublier celui qui a trahi et rabaissé plus bas que terre les non-vaccinés !...