C'est un système de crédit social" : un professeur de Stanford, dont on a appris qu'il avait été placé sur la liste noire de Twitter pour s'être opposé au confinement de la COVID, affirme que c'est comme le maccarthysme des années 1950 parce que les dirigeants de Twitter n'aimaient pas ses idées "dangereuses" (Daily Mail)

C'est un système de crédit social" : un professeur de Stanford, dont on a appris qu'il avait été placé sur la liste noire de Twitter pour s'être opposé au confinement de la COVID, affirme que c'est comme le maccarthysme des années 1950 parce que les dirigeants de Twitter n'aimaient pas ses idées "dangereuses".

Article originel : 'It's a social credit system': Stanford professor revealed to be blacklisted by Twitter for opposing COVID lockdowns says it's like McCarthyism of 1950s because woke execs disliked his 'dangerous' ideas

Daily Mail, 11.12.22