Call of Duty est une opération psychologique gouvernementale : Ces documents le prouvent (MintPress News)

Call of Duty est une opération psychologique gouvernementale : Ces documents le prouvent Article originel : Call of Duty is a Government Psyop: These Documents Prove It Par Alan Mc Leod MintPress News, 18.11.22

Pourtant, un examen plus approfondi du personnel clé d'Activision Blizzard et de ses liens avec le pouvoir d'État, ainsi que des détails glanés dans des documents obtenus en vertu de la loi sur la liberté d'information, révèlent que Call of Duty n'est pas un jeu de tir à la première personne neutre, mais une pièce de propagande militaire soigneusement construite, conçue pour promouvoir les intérêts de l'État de sécurité nationale des États-Unis.

La franchise Call of Duty est un mastodonte du divertissement, avec près d'un demi-milliard de jeux vendus depuis son lancement en 2003. Son éditeur, Activision Blizzard, est un géant du secteur, à l'origine de titres tels que les séries Guitar Hero, Warcraft, Starcraft, Tony Hawk's Pro Skater, Crash Bandicoot et Candy Crush Saga.

Call of Duty : Modern Warfare II est disponible depuis moins de trois semaines, mais il fait déjà des vagues. Il a battu des records : en dix jours, le jeu vidéo de tir militaire à la première personne a généré plus d'un milliard de dollars de recettes. Pourtant, il a également été entouré de controverses, notamment parce que les missions incluent l'assassinat d'un général iranien clairement basé sur Qassem Soleimani, un homme d'État et chef militaire tué par l'administration Trump en 2020, et un niveau où les joueurs doivent tirer sur des "trafiquants de drogue" qui tentent de traverser la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Le complexe militaro-divertissement

Il est de notoriété publique depuis longtemps que les espions étatsuniens ont ciblé et pénétré les jeux d'Activision Blizzard. Les documents publiés par Edward Snowden ont révélé que la NSA, la CIA, le FBI et le ministère de la défense ont infiltré les vastes royaumes en ligne tels que World of Warcraft, créant des personnages fictifs pour surveiller d'éventuelles activités illégales et recruter des informateurs. En effet, à un moment donné, il y avait tellement d'espions américains dans un jeu vidéo qu'ils ont dû créer un groupe de "déconfliction" car ils perdaient du temps à se surveiller mutuellement à leur insu. Les jeux virtuels, écrivait la NSA, constituaient une "opportunité" et un "réseau de communication riche en cibles".

Cependant, des documents obtenus légalement en vertu de la loi sur la liberté d'information par le journaliste et chercheur Tom Secker et partagés avec MintPress News montrent que les connexions entre l'État de sécurité nationale et l'industrie du jeu vidéo vont bien au-delà, et dans une collaboration active.

En septembre 2018, par exemple, l'armée de l'air étatsunienne a transporté par avion un groupe de cadres du secteur du divertissement - dont le producteur de Call of Duty/Activision Blizzard, Coco Francini - jusqu'à leur siège à Hurlburt Field, en Floride. La raison explicite de ce déplacement, ont-ils écrit, était de "présenter" leur matériel et de faire de l'industrie du divertissement des "défenseurs crédibles" de la machine de guerre étatsunienne.

"Un officier de l'armée de l'air a écrit : "Nous avons un groupe de personnes travaillant sur de futurs blockbusters (Marvel, Call of Duty, etc.) qui sont enthousiasmés par ce voyage ! Un autre courriel indique que le but de la visite était de fournir aux producteurs "lourds" une "immersion dans l'AFSOC [Air Force Special Operations Command] axée sur les aviateurs tactiques spéciaux et les capacités air-sol".

"Il s'agit d'une excellente occasion d'éduquer cette communauté et d'en faire des défenseurs plus crédibles pour la production de tout futur film ou production télévisée sur l'armée de l'air et notre communauté de tacticiens spéciaux", a écrit le chef des relations communautaires de l'AFSOC.



M. Francini et d'autres personnes ont vu des hélicoptères CV-22 et des avions AC-130 en action, qui sont tous deux très présents dans les jeux Call of Duty.

Pourtant, la collaboration de Call of Duty avec l'armée remonte à bien plus loin. Les documents montrent que l'United States Marine Corps (USMC) a été impliqué dans la production de Call of Duty : Modern Warfare 3 et Call of Duty 5. Les producteurs des jeux ont approché l'USMC lors de la convention de divertissement E3 2010 à Los Angeles, demandant l'accès à des aéroglisseurs (véhicules qui sont apparus plus tard dans le jeu). Les responsables de Call of Duty 5 ont également demandé à utiliser un aéroglisseur, un char et un avion C-130.

Cette collaboration s'est poursuivie en 2012 avec la sortie de Modern Warfare 4, où les producteurs ont demandé l'accès à toutes sortes de véhicules aériens et terrestres.

Secker a déclaré à MintPress qu'en collaborant avec l'industrie du jeu, l'armée s'assure d'une représentation positive qui peut l'aider à atteindre ses objectifs de recrutement, affirmant que,

Pour certaines catégories de joueurs, il s'agit d'un portail de recrutement, certains jeux de tir à la première personne comportent des publicités intégrées dans les jeux eux-mêmes... Même sans ce genre d'effort de recrutement explicite, des jeux comme Call of Duty donnent l'impression que la guerre est amusante, excitante, qu'elle permet d'échapper à la corvée de la vie normale."

Le documentaire de Secker, "Theaters of War : How the Pentagon and CIA Took Hollywood", est sorti plus tôt dans l'année...

