Nexus a décidé de tester ChatGPT, l’outil d’IA qui prétend être capable de produire des articles. Nous avons donc demandé à l’IA d’écrire un article « On a testé ChatGPT, l’IA qui veut remplacer les journalistes ». Voici le résultat :

Pour tester ChatGPT, nous lui avons donné une variété de sujets différents et lui avons demandé d’écrire des articles sur chacun d’eux. Nous avons été impressionnés par la vitesse à laquelle il était capable de produire des articles, les terminant souvent en quelques minutes seulement. Cependant, s’ils étaient bien structurés et bien écrits, il leur manquait la touche humaine que de nombreux lecteurs recherchent dans leurs informations.

L’un des plus grands défis auxquels nous avons été confrontés en utilisant ChatGPT était son manque de compréhension du contexte et des nuances. S’il s’est montré capable de produire des articles corrects sur le plan factuel, il manquait souvent les détails subtils et la profondeur émotionnelle qui peuvent rendre une nouvelle vraiment captivante. En outre, ChatGPT a eu des difficultés à traiter des sujets plus complexes, et ses articles ont alors eu tendance à être moins cohérents et plus difficiles à suivre.

Dans l’ensemble, nous avons été impressionnés par la capacité de ChatGPT à produire des articles rapidement et avec précision, mais nous avons finalement conclu qu’il n’est pas encore prêt à remplacer les journalistes humains. Bien qu’il puisse s’agir d’un outil utile pour certaines tâches, telles que la vérification des faits ou le résumé des articles, il lui reste beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir véritablement capter l’essence d’un article et susciter l’intérêt des lecteurs de la même manière qu’un journaliste humain.

Fin de l’article écrit par ChatGPT

Malgré des facultés impressionnantes, ChatGPT n’est pas encore en capacité de remplacer totalement des métiers comme celui de journaliste, développeur (il peut aussi créer du code) ou rédacteur web. Mais la qualité du journalisme, diminuant avec le temps, n’ayant que très peu d’enquêtes et de vérifications réelles de la part des médias mainstream, l’IA ne devrait pas tarder à en égaler certains. Nul doute que ChatGPT pourra bientôt reprendre les dépêches AFP ou Reuters sans problème.