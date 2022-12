Chris Hedges : Les démocrates sont maintenant devenus le parti de la guerre (MintPress News)

Chris Hedges : Les démocrates sont maintenant le parti de la guerre Article originel : Chris Hedges: The Democrats Are Now the War Party Par Chris Hedges MintPress News, 27.12.22

RINCETON, NEW JERSEY (Scheerpost) - Les démocrates se positionnent comme le parti de la vertu, dissimulant leur soutien à l'industrie de la guerre dans un langage moral qui remonte à la Corée et au Vietnam, lorsque le président Ngo Dinh Diem était aussi adulé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Toutes les guerres qu'ils soutiennent et financent sont de "bonnes" guerres. Tous les ennemis qu'ils combattent, les derniers en date étant le Russe Vladimir Poutine et le Chinois Xi Jinping, sont des incarnations du mal. La photo d'une présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et d'une vice-présidente, Kamala Harris, rayonnantes, brandissant un drapeau de combat ukrainien signé derrière Zelensky alors qu'il s'adressait au Congrès, était un autre exemple de la soumission abjecte du parti démocrate à la machine de guerre.



Les démocrates, en particulier avec la présidence de Bill Clinton, sont devenus les porte-parole non seulement des entreprises étatsuniennes, mais aussi des fabricants d'armes et du Pentagone. Aucun système d'armes n'est trop coûteux. Aucune guerre, aussi désastreuse soit-elle, ne reste sans financement. Aucun budget militaire n'est trop important, y compris les 858 milliards de dollars de dépenses militaires alloués pour l'année fiscale en cours, soit une augmentation de 45 milliards de dollars par rapport à la demande de l'administration Biden.

Selon l'historien Arnold Toynbee, le militarisme incontrôlé est la maladie mortelle des empires, qui finissent par se suicider.

Il y avait autrefois une aile du parti démocrate qui remettait en question l'industrie de la guerre et lui tenait tête : Les sénateurs J. William Fulbright, George McGovern, Gene McCarthy, Mike Gravel, William Proxmire et le député Dennis Kucinich. Mais cette opposition s'est évaporée en même temps que le mouvement anti-guerre. Lorsque 30 membres du groupe parlementaire progressiste du parti ont récemment appelé Biden à négocier avec Poutine, ils ont été contraints par la direction du parti et par des médias bellicistes de faire marche arrière et d'annuler leur lettre. Non pas qu'aucun d'entre eux, à l'exception d'Alexandria Ocasio-Cortez, n'ait voté contre les milliards de dollars d'armement envoyés en Ukraine ou le budget militaire gonflé. Rashida Tlaib a voté présent.

L'opposition au financement perpétuel de la guerre en Ukraine est venue principalement des républicains, 11 au Sénat et 57 à la Chambre, dont plusieurs, comme Marjorie Taylor Greene, des théoriciens du complot déséquilibrés. Seuls neuf républicains de la Chambre se sont joints aux démocrates pour soutenir le projet de loi de dépenses de 1 700 milliards de dollars nécessaire pour éviter la fermeture du gouvernement, qui comprenait l'approbation de 847 milliards de dollars pour l'armée - le total est porté à 858 milliards de dollars si l'on tient compte des comptes qui ne relèvent pas de la compétence des commissions des services armés. Au Sénat, 29 républicains se sont opposés au projet de loi sur les dépenses. Les démocrates, dont la quasi-totalité des 100 membres du Congressional Progressive Caucus de la Chambre des représentants, se sont consciencieusement alignés sur la guerre sans fin.

Cette soif de guerre est dangereuse, car elle nous pousse vers une guerre potentielle avec la Russie et, peut-être plus tard, avec la Chine - toutes deux des puissances nucléaires. Elle est également ruineuse sur le plan économique. La monopolisation du capital par l'armée a fait grimper la dette américaine à plus de 30 000 milliards de dollars, soit 6 000 milliards de plus que le PIB des États-Unis, qui est de 24 000 milliards de dollars. Le service de cette dette coûte 300 milliards de dollars par an. Nous dépensons plus pour l'armée que les neuf pays suivants, y compris la Chine et la Russie, réunis. Le Congrès est également en passe de fournir 21,7 milliards de dollars supplémentaires au Pentagone - en plus du budget annuel déjà étendu - pour le réapprovisionnement de l'Ukraine.

"Mais ces contrats ne sont que la pointe de ce qui s'annonce comme un nouveau et important renforcement de la défense", rapporte le New York Times. "Les dépenses militaires de l'année prochaine sont en passe d'atteindre leur niveau le plus élevé en termes corrigés de l'inflation depuis les pics des coûts des guerres d'Irak et d'Afghanistan entre 2008 et 2011, et le deuxième plus élevé en termes corrigés de l'inflation depuis la Seconde Guerre mondiale - un niveau supérieur aux budgets des 10 plus grandes agences ministérielles suivantes combinées."

Le parti démocrate, qui, sous l'administration Clinton, courtisait agressivement les entreprises donatrices, a renoncé à sa volonté de contester, même tièdement, l'industrie de la guerre.

"Dès que le parti démocrate a décidé, il y a peut-être 35 ou 40 ans, qu'il allait accepter les contributions des entreprises, cela a effacé toute distinction entre les deux partis", a déclaré Dennis Kucinich lorsque je l'ai interviewé dans mon émission pour The Real News Network. "Parce qu'à Washington, celui ou celle qui paie le joueur de cornemuse joue la mélodie. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas tant de différence que ça entre les deux partis lorsqu'il s'agit de la guerre."...

Lire la suite