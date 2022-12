Comment Twitter a supprimé l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden (The Spectator)

Comment Twitter a supprimé l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden

Article originel : How Twitter suppressed the Hunter Biden laptop story

Par Freddy Grey

The Spectator, 3.12.22

Depuis des semaines, le nouveau chef de Twitter, Elon Musk, promet de révéler ce qui s'est réellement passé dans les coulisses de la plateforme de médias sociaux à l'approche de l'élection présidentielle de 2020.

Et bien, hier, Musk l'a fait - par l'intermédiaire du journaliste Matt Taibbi. C'est une histoire importante, que les partisans de la liberté d'expression du monde entier devraient prendre au sérieux, en particulier au Royaume-Uni, où nous sommes sur le point d'adopter le projet de loi sur la sécurité en ligne. Ce qui s'est passé chez Twitter en 2020 montre à quel point les préoccupations en matière de "sécurité" peuvent facilement, sous la pression politique, se transformer en corruption et en censure.



Taibbi, apparemment dirigé par Musk, a publié un long "fil" Twitter citant des courriels de l'entreprise qui montrent comment le site web s'est entendu avec des acteurs politiques pour censurer des informations sensibles à l'approche de l'élection de 2020. Le document le plus choquant est celui-ci :

Ce que ce message suggère, c'est que la campagne de Joe Biden signalait les contenus qu'elle n'approuvait pas et que Twitter se contentait de les "traiter", c'est-à-dire de les supprimer.



Il ne s'agissait pas uniquement d'un cas où le parti démocrate tirait les ficelles - les demandes de l'équipe de Donald Trump étaient également "reçues et honorées", selon Taibbi.

Mais les "dossiers Twitter" montrent que le personnel de Twitter était clairement plus favorable à l'équipe Biden qu'à l'équipe Trump. Cela se reflétait dans la façon dont le contenu était modéré et contrôlé - de la façon la plus spectaculaire dans le cas de l'histoire de Hunter Biden Laptop du New York Post.

Le 14 octobre 2020, moins d'un mois avant le jour de l'élection, le Post a publié "BIDEN'S SECRET EMAILS" : un exposé qui utilisait des fichiers obtenus à partir de l'ordinateur portable de Hunter Biden et qui suggérait que "le grand" - peut-être Joe Biden, l'homme qui se présente à la présidence - pouvait avoir été impliqué dans les affaires de son fils.

Comme le raconte Taibbi, Twitter a traité cette histoire comme s'il s'agissait de pornographie infantile - allant jusqu'à bloquer la transmission par message direct. Il a également bloqué le compte de Kayleigh McEnany, alors porte-parole de la Maison Blanche, parce qu'elle avait tweeté l'histoire.



Les motifs fallacieux de ces mesures extrêmes étaient que l'histoire du Post pouvait avoir utilisé du "matériel piraté" de manière illégale. Après l'élection de 2016, lorsque la mauvaise équipe a gagné, les dirigeants de Big Tech avaient subi de fortes pressions pour mettre un frein à la supposée "ingérence étrangère" dans les élections nationales.

Mais il s'agissait au mieux d'un tour de passe-passe et les cadres supérieurs de Twitter - mais pas, apparemment, le PDG de l'époque, Jack Dorsey - le savaient. Ils ont tout de même pris les devants et supprimé la nouvelle.

Un employé, Trenton Kennedy, a écrit : "J'ai du mal à comprendre la base politique pour marquer ce lien comme dangereux... nous serons confrontés à des questions difficiles à ce sujet si nous n'avons pas une sorte de raisonnement solide pour marquer le lien comme dangereux".

Il est intéressant de noter que Kennedy ne semble pas intéressé par la question de savoir si Twitter doit ou non s'engager dans une censure politique flagrante. Ce qui le préoccupe, c'est la possibilité de devoir faire face à des "questions difficiles" sur le caractère flagrant de la censure politique. Comme le dit brillamment Taibbi, à ce stade, "la réponse était essentiellement de se tromper de côté... en continuant à se tromper".



La partie la plus troublante des révélations de Taibbi est peut-être qu'elles ne sont pas si surprenantes. Tout le monde savait que Twitter avait couvert une histoire qui aurait pu nuire à Joe Biden. Ce n'est que maintenant que nous pouvons voir les preuves - et pour cela nous devrions remercier le nouveau propriétaire peu orthodoxe de Twitter.