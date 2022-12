Comment Twitter a truqué le débat sur la Covid (The Free Press)

David a passé trois ans à faire des reportages sur la Covid, et plus particulièrement sur la science sous-jacente, ou l'absence de science, qui se cache derrière de nombreuses politiques de notre pays. Pendant des années, il a remarqué et critiqué un parti pris non seulement dans la couverture de la pandémie par les médias grand public, mais aussi dans la manière dont elle était présentée sur des plateformes comme Twitter.

Lorsque le journaliste David Zweig est arrivé dans la salle de conférence du 10e étage du siège de Twitter, sur Market Street à San Francisco, l'histoire des Twitter Files était déjà une nouvelle internationale. Matt Taibbi, Michael Shellenberger, Leighton Woodhouse, Abigail Shrier, Lee Fang et moi-même avions révélé des preuves de l'existence de listes noires cachées d'utilisateurs de Twitter, la manière dont Twitter agissait comme une sorte de filiale du FBI et la façon dont les dirigeants de l'entreprise réécrivaient à la volée les politiques de la plateforme pour tenir compte des pressions et des partis pris politiques.

Comment Twitter a truqué le débat sur la Covid Article originel : How Twitter Rigged the Covid Debate Par David Zweig The Free Press, 26.12.22

Et ce n'était pas seulement Twitter. Google, Facebook, Microsoft et d'autres ont également participé aux réunions avec la Maison Blanche de Trump.

Le gouvernement des États-Unis a fait pression sur Twitter pour qu'il mette en avant certains contenus et supprime d'autres contenus sur Covid-19 et la pandémie. Les courriels internes que j'ai consultés chez Twitter ont montré que les administrations Trump et Biden ont directement fait pression sur les dirigeants de Twitter pour qu'ils modèrent le contenu de la plateforme selon leurs souhaits.

Aussi, lorsque The Free Press m'a demandé de me rendre sur Twitter pour jeter un œil derrière le rideau, j'ai pris le premier vol en partance de New York.

Avais-je imaginé des choses ? Le modèle que j'ai observé, comme d'autres, était-il la preuve d'une intention délibérée ? Un algorithme dévoyé ? Ou quelque chose d'autre ? En d'autres termes : En ce qui concerne Covid et les informations partagées sur un service utilisé par des centaines de millions de personnes, qu'est-ce qui était amplifié exactement ? Et qu'est-ce qui était interdit ou censuré ?

Mais il est rapidement apparu que Twitter semblait également promouvoir les contenus qui renforçaient le récit de l'establishment et supprimer les opinions et même les preuves scientifiques qui allaient dans le sens contraire.

Twitter est devenu une alternative essentielle. C'était un endroit où les personnes ayant une expertise en matière de santé publique et des points de vue en désaccord avec la politique officielle pouvaient exprimer leurs opinions - et où les citoyens curieux pouvaient trouver ces informations. On y trouvait souvent les réponses d'autres pays à Covid, qui différaient radicalement des nôtres.

Culbertson a écrit que l'équipe de Biden était "très en colère" que Twitter n'ait pas été plus agressif dans la déformation de comptes multiples. Elle voulait que Twitter en fasse plus.

À l'été 2021, le lendemain du mémo de Murthy, Biden a annoncé publiquement que les entreprises de médias sociaux "tuaient des gens" en autorisant la désinformation sur les vaccins. Quelques heures plus tard, Twitter a bloqué le compte de Berenson, avant de le suspendre définitivement le mois suivant. Berenson a intenté un procès à Twitter. Il a finalement conclu un accord avec la société, et est maintenant de retour sur la plateforme. Dans le cadre du procès, Twitter a été contraint de fournir certaines communications internes. Celles-ci ont révélé que la Maison-Blanche avait directement rencontré des employés de Twitter et fait pression sur eux pour qu'ils prennent des mesures à l'égard de Berenson.

Premièrement : Une grande partie de la modération du contenu sur Covid, sans parler d'autres sujets litigieux, était effectuée par des bots formés à l'apprentissage automatique et à l'IA. J'ai passé des heures à discuter de ces systèmes avec un ingénieur et avec un cadre qui travaillait dans l'entreprise depuis plus d'un an avant le rachat par Musk. Ils m'ont expliqué le processus en termes simples : Au départ, les robots recevaient des informations pour s'entraîner à la recherche, mais leurs recherches s'affinaient au fil du temps, à la fois lorsqu'ils parcouraient la plateforme et lorsqu'ils étaient mis à jour manuellement à l'aide de données supplémentaires. Du moins, c'était le principe. Bien qu'impressionnants dans leur ingénierie, les robots s'avéreraient trop grossiers pour un travail aussi nuancé. Lorsque vous faites glisser un chalutier numérique sur une plateforme de médias sociaux, vous ne vous contentez pas d'attraper du poisson bon marché, vous risquez d'accrocher des dauphins en chemin.

Mais Twitter a bel et bien supprimé des opinions, et pas seulement celles de journalistes comme Berenson. De nombreux professionnels de la médecine et de la santé publique qui exprimaient des points de vue ou même citaient des résultats de revues universitaires accréditées en contradiction avec les positions officielles étaient également visés. En conséquence, des constatations et des questions légitimes sur nos politiques de Covid et leurs conséquences ont disparu.

Les dirigeants de Twitter n'ont pas entièrement cédé aux souhaits de l'équipe Biden. Un examen approfondi des communications internes de l'entreprise a révélé que les employés débattaient souvent des cas de modération de manière très détaillée, et avec plus d'attention pour la liberté d'expression que ne le montrait le gouvernement.

Troisièmement, et c'est le plus important, la responsabilité incombe aux employés de haut niveau de Twitter. Ils ont choisi les entrées pour les bots et les arbres de décision. Ils ont déterminé les suspensions. Et comme c'est le cas avec toutes les personnes et institutions, il y a eu des biais individuels et collectifs.

Chez Twitter, les préjugés liés à Covid penchaient fortement vers les dogmes de l'establishment. Inévitablement, des contenus dissidents mais légitimes ont été qualifiés de désinformation, et les comptes de médecins et d'autres personnes ont été suspendus pour avoir tweeté des opinions et des informations manifestement vraies.

Prenez, par exemple, Martin Kulldorff, épidémiologiste à la Harvard Medical School. Le Dr Kulldorff a souvent tweeté des opinions en désaccord avec les autorités de santé publique américaines et la gauche américaine, l'affiliation politique de la quasi-totalité du personnel de Twitter.

Voici l'un de ces tweets, datant du 15 mars 2021, concernant la vaccination.