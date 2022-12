"Debout, AstraZeneca !" suivi de "Les victimes d'AstraZeneca" (Off Guardian)

Debout, AstraZeneca !

Article originel : Arise, AstraZeneca!

Par Simon Elmer*

Off-Guardian, 23.12.22

Au Royaume-Uni aujourd'hui, il semble qu'être fait chevalier signifie que vous êtes quelqu'un que l'État britannique souhaite protéger des poursuites pour des crimes contre le peuple britannique. Il n'est pas nécessaire de citer Sir Tony Blair, Klaus Schwab KBE, ou même Sir Jimmy Saville pour corroborer cette théorie.

La semaine dernière, Pascal Soriot, l'Australien d'origine française et directeur général de la société pharmaceutique britannico-suisse AstraZeneca plc, dont le "vaccin" contre la COVID-19 a donné lieu à des rapports faisant état de 875 000 réactions indésirables chez le public britannique, dont 1 334 décès, a été fait chevalier "pour services rendus aux sciences britanniques et leadership dans la réponse mondiale à la pandémie de la COVID-19". D'autres ressortissants britanniques ont été faits chevaliers ou dames pour leur rôle dans le programme de "vaccination" britannique, notamment Sir Andrew Pollard, directeur de l'Oxford Vaccine Group qui, en avril 2020, a conclu un partenariat avec AstraZeneca pour développer son "vaccin" à vecteur viral ; Dame Sarah Gilbert, chef du projet d'Oxford ; Sir Adrian Hill, Sir Peter Horby et Sir Martin Landray, qui étaient également responsables du développement et des essais du "vaccin" d'Oxford ; et Sir Aziz Sheikh, qui était chargé de démontrer l'efficacité des injections Oxford/AstraZeneca et BioNTech/Pfizer. En plus des personnes directement impliquées dans le "vaccin" AstraZeneca, d'autres hauts responsables du programme de "vaccination" britannique ont été récompensés par des titres de chevalier, notamment Sir Chris Whitty, Chief Medical Office of England, Sir Jonathan Van-Tam, Deputy CMO, Sir Gregor Smith, CMO of Scotland, Sir Frank Atherton, CMO of Wales, et Sir Patrick Vallance, Chief Government Scientific Adviser. Tous étaient des membres de haut niveau du Groupe de conseil scientifique pour les situations d'urgence (SAGE), et donc responsables des dizaines de milliers de décès causés par la suppression des diagnostics médicaux, des soins et des traitements pour 68,8 millions de Britanniques pendant deux ans de confinement, ce qui a entraîné une surmortalité au Royaume-Uni non attribuée à la COVID-19 bien supérieure à la moyenne en 2022.

Ils ont également personnellement autorisé l'injection de "vaccins" expérimentaux, dangereux et non homologués à la population britannique - un autre facteur contributif non reconnu. Parmi les personnalités féminines de haut rang du programme de "vaccination" britannique qui ont reçu des décorations citons Dame Emily Lawson, directrice commerciale de NHS England, qui a supervisé l'injection des "vaccins" AstraZeneca, Pfizer et Moderna à des millions de Britanniques ; Dame Jenny Harries, directrice générale de la sinistrement nommée UK Health Security Agency, qui est la fusion de Public Health England, NHS Track and Trace et du Joint Biosecurity Centre, responsable du contrôle et de l'application de la censure et des restrictions dans l'État britannique de la biosécurité ; et, enfin, Dame June Raine, directrice générale de l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), qui, le 30 décembre 2020, a accordé une autorisation temporaire au "vaccin" à vecteur viral AstraZeneca/Oxford pour la COVID-19, alors que les essais cliniques ne devraient pas être achevés avant février 2023. En mars 2021, moins de trois mois après le début des injections à un public terrorisé, non seulement au Royaume-Uni mais aussi dans toute l'Europe et dans le monde entier, les cas de caillots sanguins, de faibles taux de plaquettes sanguines et de décès suite à l'injection du "vaccin" Oxford/AstraZeneca étaient si nombreux que son utilisation a été suspendue ou interdite en Autriche, en Bulgarie, au Canada, au Congo, à Chypre, au Danemark, en France, en Allemagne, en Islande, en Indonésie, en Irlande, en Italie, en Lettonie, au Luxembourg, en Malaisie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Afrique du Sud, en Espagne, en Suède et en Thaïlande.

Au Royaume-Uni, cependant, il a continué à être injecté à des personnes dont le consentement éclairé sur les risques, les dangers et les conséquences de cette pratique avait été censuré par le gouvernement, les médias et le National Health Service. Trois mois avant son autorisation, en septembre 2020, les essais d'Oxford pour le "vaccin" d'AstraZeneca ont été interrompus après qu'un participant britannique a souffert d'une inflammation de la moelle épinière ; pourtant, il a fallu un mois pour envoyer les données de sécurité des essais du "vaccin" à la Food and Drug Administration (FDA) étatsunienne. En novembre 2020, il a été révélé que l'affirmation d'AstraZeneca selon laquelle son vaccin a une efficacité de 90 % était basée sur un essai administré uniquement à des personnes âgées de 55 ans ou moins, un groupe démographique ayant beaucoup moins de chances de développer les symptômes de la COVID-19. En avril 2021, The Lancet, l'une des plus anciennes revues médicales au monde, a estimé que, bien que le "vaccin" d'AstraZeneca présente une réduction du risque relatif de 67 %, la réduction du risque absolu n'est que de 1,9 %, ce qui ne correspond pas aux allégations d'efficacité de 90 % faites par AstraZeneca ou par les professionnels de santé du NHS qui l'administrent au public britannique. Le mois suivant, en mai 2021, Transparency International Global Health a accusé AstraZeneca de manquer de transparence dans ses essais de "vaccins", de passer des contrats secrets avec les gouvernements et de mener "la science par communiqué de presse". Loin de résulter de la pression exercée par la production d'un "vaccin" en un temps record, ces questions sur la transparence de la production du "vaccin" ont été soulevées.

En 2010, AstraZeneca a payé 520 millions de dollars d'amendes pour régler les accusations du gouvernement fédéral étatsunien pour avoir illégalement commercialisé le médicament antipsychotique Seroquel auprès d'enfants et de patients âgés pour des utilisations non approuvées par la Food and Drug Administration (FDA). En 2013, il a été révélé que des sociétés pharmaceutiques versaient chaque année 40 millions de livres sterling à des médecins britanniques pour promouvoir leurs médicaments, le bureau britannique d'AstraZeneca ayant versé 671 400 livres sterling d'honoraires à 903 médecins, plus 30 200 livres sterling pour leurs frais de déplacement et d'hôtel.

En 2016, AstraZeneca a accepté de payer 5,5 millions de dollars pour régler les accusations de violation de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger en soudoyant des médecins en Chine et en Russie afin de stimuler les ventes de leurs produits pharmaceutiques. Et en avril 2018, il a été révélé qu'AstraZeneca avait versé 17,9 millions d'euros en paiements secrets à des professionnels de santé "indépendants" pour qu'ils approuvent leurs produits, y compris l'utilisation de vaccins. Rien n'indique que cette corruption systémique a cessé. En effet, depuis 2000, AstraZeneca a payé 1,381 milliard de dollars d'amendes : 594 millions de dollars pour des infractions liées aux soins de santé ; 556,2 millions de dollars pour des infractions liées au gouvernement dans le cadre du False Claims Act ; 198 millions de dollars pour des infractions liées à la sécurité ; 21 millions de dollars dans le cadre du Foreign Corrupt Practices Act ; et 5,52 millions de dollars pour "pots-de-vin et corruption". Cependant, au milieu de l'année 2021, alors que les peuples du monde avaient commencé à se réveiller aux dangers de l'injection de son produit dans leur corps, AstraZeneca avait récolté les bénéfices de ses contrats secrets avec les gouvernements de ces peuples, ayant conclu des accords pour vendre 100 millions de doses de son "vaccin" au Royaume-Uni, 400 millions de doses à l'Europe, 700 millions de doses aux États-Unis et à l'Alliance Vaccine GAVI, et 1 milliard de doses à l'Inde. Grâce à ces contrats, le bénéfice net d'AstraZeneca au deuxième trimestre de 2020 est passé à 581,18 millions de livres sterling, contre seulement 99,94 millions de livres sterling au même trimestre de l'année précédente. Mais le jeu de l'argent contre des vies était terminé. En novembre 2021, AstraZeneca, qui avait vendu pour 1,64 milliard de livres sterling de son " vaccin " au cours des 9 premiers mois de 2021, a annoncé qu'il revenait sur sa promesse de vendre à prix coûtant " pour la durée de la pandémie ", qu'il déclarait désormais être en " phase endémique ". Un an plus tard, AstraZeneca a abandonné sa demande d'approbation de son "vaccin" par les autorités de réglementation étatsuniennes.

Au Royaume-Uni, cependant, les effets indésirables du "vaccin" d'Oxford/AstraZeneca étaient si nombreux que même le DHSC, le SAGE, la MHRA et le NHS n'ont pas pu les nier complètement, et seulement 59 700 doses ont été administrées dans le cadre de la troisième campagne de vaccination et de la campagne de rappel du programme britannique.

Mais les blessures et les décès consécutifs à une injection ont continué à augmenter. Selon les rapports "Yellow Card" des réactions indésirables aux médicaments et des décès envoyés à l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, entre le 28 juillet 2021 et le 23 novembre 2022, les 259 700 doses du "vaccin" d'AstraZeneca injectées au public britannique ont provoqué 54 000 réactions indésirables supplémentaires et 270 décès. Et pourtant, à l'exception d'une poignée des 81 décès dus à des événements thrombo-emboliques (coagulation du sang), la MHRA chargée d'autoriser l'utilisation et de garantir la sécurité de la biotechnologie expérimentale injectée au public britannique sous forme de "vaccins" contre la COVID-19 continue d'insister sur le fait que toutes ces blessures et tous ces décès sont "naturels", "coïncidents" et "attendus". Ce que l'agence de réglementation n'explique pas, c'est comment, s'il n'y a pas de lien de causalité avec les injections, il existe une telle disparité dans la proportion de blessures et de décès par rapport aux doses entre les différentes marques de "vaccins", alors que les 169 millions de doses injectées devraient s'équilibrer. Sur la base des rapports reçus par la MHRA, l'injection d'AstraZeneca présente un nombre bien plus élevé d'EIM par rapport au rapport (3,54) que celle de Pfizer (2,88).

Les chances d'avoir au moins un effet indésirable par dose varient également énormément, les personnes ayant reçu l'injection du "vaccin" d'AstraZeneca ayant 0,5 % de chances d'avoir un effet indésirable par dose, contre 0,2 % pour le "vaccin" de Pfizer et 0,19 % pour celui de Moderna. En outre, au 23 novembre 2022, l'âge des personnes décédées dont le décès dans les sept jours suivant l'injection a été signalé à la MHRA est le suivant. Moins de 18 ans : 9 morts ; 18-29 : 49 morts ; 30-39 : 90 morts ; 40-49 : 138 morts ; 50-59 : 218 morts ; 60-69 : 305 morts ; 70-79 : 471 morts ; 80+ : 713 morts ; âge inconnu : 369 morts. L'espérance de vie moyenne au Royaume-Uni étant de 82 ans, ces chiffres ne confirment pas l'affirmation de la MHRA selon laquelle ces décès étaient "naturels", "fortuits" et "attendus". Au contraire, ils indiquent clairement qu'il existe un lien de causalité à différents degrés entre ces injections expérimentales de vecteurs viraux et d'ARN messager et les 1,5 million de blessures et 2 362 décès enregistrés qu'elles ont provoqués, et, respectivement, les millions et milliers d'autres qui n'ont pas été officiellement enregistrées.

Le 16 octobre 2020, les Human Medicines (Coronavirus and Influenza) (Amendment) Regulations 2020 ont modifié les Human Medicines Regulations 2012 pour permettre l'autorisation temporaire des vaccins contre la COVID-19 non homologués. Mais il a également étendu l'immunité totale de responsabilité civile aux scientifiques, aux entreprises pharmaceutiques et aux professionnels de la santé responsables de leur fabrication, de leur distribution et de leur administration au public britannique. Pascal Soriot, KBE, et ses collègues chevaliers et dames n'ont donc rien à craindre des tribunaux britanniques.

Ce n'est donc pas pour conférer une immunité contre les poursuites pénales que les responsables de ce catalogue de blessures et de décès infligés ont été faits chevaliers, mais plutôt pour enquêter sur les processus et les incitations par lesquels ils ont été placés au-dessus de la loi. Sir Jonathan Van Tam, le médecin en chef adjoint pour l'Angleterre, a manqué sa propre cérémonie d'investiture parce qu'il a été testé positif au nouveau coronavirus contre lequel le vaccin pour lequel il avait reçu un titre de chevalier lui conférait soi-disant une immunité. En réalité, la seule forme d'immunité que ces chevaliers et ces dames ont développée est leur propre immunité contre des poursuites pour des crimes contre le peuple britannique. Pour montrer le mépris avec lequel il considère ces victimes, non seulement dans ce pays mais dans le monde entier, après avoir été fait chevalier par le roi Charles III au château de Windsor la semaine dernière, Pascal Soriot, KBE, a déclaré que les inquiétudes concernant l'injection d'AstraZeneca avaient été "exagérées par les médias" et que les incidents de blessure et de décès étaient "extrêmement rares". "Extrêmement rare", cependant, le terme également utilisé par la MHRA et la British Heart Foundation pour rejeter les décès et les blessures causés par les "vaccins" contre la COVID-19, est un terme médicalement dénué de sens lorsqu'il est appliqué à la quantification du risque, utilisé plutôt pour assurer à ceux qui sont terrorisés et obligés de se conformer que ces injections dangereuses sont sûres. Il est également médicalement inexact.

En mai 2019, l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a estimé que seuls 10 % des effets indésirables graves des médicaments et entre 2 et 4 % des effets indésirables non graves leur sont signalés. Selon les définitions utilisées par le National Institute for Health and Care Excellence, un organisme public exécutif non départemental du ministère de la Santé et des Soins sociaux en Angleterre, les effets indésirables des injections d'AstraZeneca sont loin d'être " extrêmement rares " ou même " très rares " (touchant moins de 1 personne sur 10 000, soit un risque de 0,01 %). Au contraire, elles sont "peu communes" (entre 1 sur 1 000 et 1 sur 100 personnes, soit un risque de 0,1 à 1 %) si 100 % des EIM sont déclarés ; "communes" (entre 1 sur 100 et 1 sur 10 personnes, soit un risque de 1 à 10 %) si 10 % des EIM sont déclarés ; et "très communes" (affectant plus de 1 sur 10 personnes, soit un risque de 10 % ou plus) si seulement 2 % des EIM sont déclarés. En dépit des dénégations de la MHRA et du NHS et de l'immunité juridique conférée par les modifications de la législation britannique, Pascal Soriot, KBE, n'est pas seulement moralement responsable d'avoir blessé près d'un quart de million de Britanniques et d'en avoir tué 1 334 avec le "vaccin" à vecteur viral de sa société. Il ment également sur les risques qu'il continue de poser à ceux qui ont été suffisamment terrorisés pour croire en l'honneur des chevaliers, des dames, des rois et d'autres figures de l'Establishment britannique. Ce faisant, il viole l'exigence légale du droit international, du droit britannique et des meilleures pratiques du NHS en matière de consentement éclairé à une intervention médicale. C'est cet homme que le monarque britannique a choisi d'honorer et de protéger en le faisant chevalier.

Un article complémentaire, Les victimes d'AstraZeneca, sera publié plus tard dans la journée.

Un article complémentaire, Les victimes d'AstraZeneca, sera publié plus tard dans la journée.





* Simon Elmer est le fondateur d'Architects for Social Housing (ASH), vous pouvez les suivre sur Twitter.

---

Les victimes d'AstraZeneca

Article originel : The Victims of AstraZeneca

Par Simon Elmer*

Off Guardian, 24.12.22

Ceci est un suivi de l'article Arise, AstraZeneca, qui a été publié plus tôt aujourd'hui (voir ci-dessus)

Dr Stephen Wright Le 16 janvier 2021, le Dr Stephen Wright, un psychologue pour enfants de 32 ans en bonne santé et marié, père de deux enfants, a mis à jour sa photo de profil Facebook. Une photo de lui et de sa femme, Charlotte, prise lors de leur mariage en juin 2018, portait désormais le logo du NHS et un cercle blanc dans lequel une couronne et un cœur étaient entourés par la déclaration : " J'ai eu mon vaccin contre la COVID ". Il a ensuite été révélé qu'il s'agissait du "vaccin" d'AstraZeneca. Le Dr Wright venait d'être promu à son nouveau poste de psychologue clinique principal au Great Ormond Street Hospital de Londres, et devait commencer le 1er février. Au lieu de cela, aux premières heures du 26 janvier, 10 jours après son injection, le Dr Wright a subi ce qui a été diagnostiqué plus tard comme un accident vasculaire cérébral. La veille, il s'était endormi après avoir refusé de dîner et, à son réveil, il s'est plaint de fourmillements. À son réveil, il s'est plaint de picotements et d'aiguilles. Son bras bougeait de façon incontrôlable et sa femme a appelé une ambulance. En raison du règlement justifié par le coronavirus, sa femme n'a pas été autorisée à l'accompagner au King's College Hospital. Deux examens IRM ont révélé une hémorragie massive au niveau du cerveau, et il a été placé sous assistance respiratoire. Plus tard dans la journée, il est décédé. À sa demande, les organes du Dr Wright ont été donnés, et sa femme a indiqué que ses poumons étaient allés à un homme d'une trentaine d'années et son cœur à un adolescent. Sa femme a par la suite déclaré à The Independent qu'elle "n'était pas en désaccord avec le déploiement" du "programme de vaccination" contre la COVID-19, ajoutant : "Je sais pourquoi ils devaient le faire et qu'ils devaient le faire".

David Mears Le 4 mars 2021, David Mears, 58 ans, ancien champion du monde de taekwondo et enseignant qui s'était installé à Taïwan avant que les restrictions de fermeture ne mettent son bar en faillite et ne l'obligent à rentrer en Angleterre, a reçu sa première dose du "vaccin" à vecteur viral d'AstraZeneca. En quelques heures, il a eu de la fièvre, qui s'est aggravée progressivement au cours du mois. Le 10 avril, son pied gauche a commencé à enfler et il a été transporté d'urgence à l'hôpital Addenbrooke de Cambridge. Deux jours plus tard, dit-il, "mon pied a explosé. Il y avait du sang partout". On a d'abord dit à M. Mears qu'il pourrait perdre quelques orteils, mais sa jambe gauche a ensuite été amputée sous le genou. Se souvenant qu'il est tombé malade la nuit de l'injection, M. Mears a déclaré : "Je pense que cela doit être lié. Cela m'a dissuadé de me faire faire la deuxième injection". Il est possible que M. Mears ait souffert d'une thrombose veineuse profonde. Des études scientifiques ont admis l'existence d'un lien entre le "vaccin" à vecteur viral d'AstraZeneca et les caillots sanguins, avec 445 cas d'événements thrombo-emboliques majeurs (caillots sanguins) et de thrombocytopénie concomitante (faible nombre de plaquettes) signalés à la MHRA au 23 novembre 2022. Tous ces cas, sauf 51, ont été signalés, comme dans le cas de M. Mears, après la première injection, et 81 d'entre eux ont entraîné la mort. Cependant, comme le NHS lui avait dit que les symptômes de type grippal faisaient partie des réactions attendues au "vaccin", M. Mears a tardé à contacter l'hôpital et a pu développer le syndrome de May-Thurner ou peut-être une ischémie critique des membres, qui, si elle n'est pas traitée, peut entraîner une amputation. Compte tenu de la censure permanente des informations sur les risques liés à la prise de ces "vaccins", ses médecins n'ont pas encore posé de diagnostic. M. Mears a déclaré : Les médecins disent qu'il est difficile de prouver que c'est lié au vaccin contre la COVID et que l'infection pourrait être présente depuis un certain temps, mais je ne pense pas que ce soit une coïncidence.

Suite aux complications de la première opération, sa jambe entière a été amputée. David Mears a déclaré que son objectif était d'utiliser une prothèse de jambe d'ici à la fin de l'année 2021, et je lui souhaite un bon rétablissement. Il a créé une page GoFundMe pour couvrir ses frais médicaux et de rééducation.

Paul Bainbridge Le 13 mars 2021, Paul Bainbridge, un développeur de logiciels de 46 ans originaire du Royaume-Uni, a reçu sa première dose de "vaccin" Ccontre la COVID-19. Pour célébrer l'événement, il l'a annoncé sur sa page Facebook avec une photo de lui entouré d'un arc-en-ciel et d'un cœur bleu disant "merci NHS". Trois jours plus tard, il a confirmé qu'on lui avait injecté le "vaccin" à vecteur viral d'AstraZeneca, tout en précisant qu'il avait ce qu'il appelait "un système immunitaire douteux". Plus de deux mois plus tard, le 29 mai, M. Bainbridge s'est déclaré "complètement vacciné", ce qui signifie vraisemblablement qu'il avait reçu sa deuxième dose. Un ami, Paul Oxley, dont la photo de profil portait le même arc-en-ciel et le même cœur, lui a demandé : "Est-ce que tu brilles déjà ?" En réponse, Paul a écrit : "Non. Mais j'ai maintenant trois bras et le métal continue de se coller à moi". Cette moquerie était typique des opinions de M. Bainbridge. Le 19 septembre 2020, il avait posté une photo de la manifestation anti-confinement de Trafalgar Square - une manifestation à laquelle j'ai participé - avec le commentaire suivant :

Les anti-masques et les anti-vaxx à Trafalgar Square. Ou comme ils sont collectivement connus. Des Ratlickers de Karen". Je ne sais pas si c'est exact, mais Wikipedia dit que "Karen est un terme péjoratif pour désigner une femme blanche qui semble avoir des droits ou être exigeante au-delà de ce qui est normal". Je suppose qu'un "ratlicker" ("Lèche-bottes") est assez explicite. Le 1er juin, quelques jours après sa deuxième injection, M. Bainbridge a publié un résumé de son état de santé qui se détériorait rapidement. Le 30 mai, il avait ressenti des "fourmillements" dans les mains et les pieds. Le lendemain, il "tombait" et son médecin généraliste l'a envoyé à l'hôpital, où il a subi deux ponctions lombaires et a été "diagnostiqué le jour même". Le 2 juin, il a été atteint d'une "paralysie totale du corps, à l'exception du côté droit du visage", et a été placé dans un "coma artificiel" dans une unité de soins intensifs. Il conclut, presque laconiquement, que pendant son séjour à l'hôpital, il a également contracté le SARM (une bactérie plus résistante à plusieurs antibiotiques largement utilisés), une pneumonie et une septicémie (infection du sang). Cela montre combien de maladies sont nosocomiales et combien de prétendus "cas" de COVID-19 sont en réalité des tests positifs pour le SRAS-CoV-2 chez des personnes qui ont été hospitalisées pour des maladies ou des blessures très différentes. La publication de M. Bainbridge sur Facebook, qui a été supprimée par la suite, ne disait pas ce qui lui avait été "diagnostiqué", mais des ponctions lombaires sont nécessaires pour diagnostiquer le syndrome de Guillain-Barré (SGB), une affection neurologique dont le symptôme principal est le "picotement" ("fourmillement") qu'il a déclaré avoir ressenti, et qui survient lorsqu'un déclencheur, tel qu'un virus ou un vaccin, incite par erreur le système immunitaire à attaquer les nerfs, provoquant des douleurs et une perte de coordination. Sans se laisser décourager, M. Bainbridge a posté le 3 juin une autre attaque contre les "anti-vaxxers". C'était la dernière publication sur sa page Facebook ; mais alerté de l'enregistrement de son histoire sur le COVID Blog, il a accusé le 13 juin le blog de publier des "fake news", a affirmé que les captures d'écran de sa page Facebook qu'il avait publiées étaient "décalées de plus de 10 ans", et a menacé l'auteur de "poursuites pour diffamation". On peut supposer que le succès de ces poursuites dépendra de la capacité de M. Bainbridge à établir comment il a pu publier des informations sur la prise d'un "vaccin" COVID-19 avant 2011. Plus près de la vérité, en juillet 2021, la Food and Drugs Administration étatsunienne a reconnu que certains "vaccins" contre la COVID-19, dont celui d'AstraZeneca, présentaient un risque accru de syndrome de Guillain-Barré. Malgré la moquerie et le mépris de M. Bainbridge à l'égard des préoccupations et des craintes de millions de Britanniques, et sa promotion imprudente d'un programme de "vaccins" expérimentaux, je lui souhaite un rétablissement rapide et complet.

Alex Mitchell Le 20 mars, Alex Mitchell, un échafaudeur de 56 ans de Glasgow, a reçu sa première injection du "vaccin" à vecteur viral d'AstraZeneca. Douze jours plus tard, il a commencé à souffrir de douleurs aux mollets, mais comme son travail l'oblige à soulever des charges lourdes, il n'y a pas prêté attention sur le moment. La douleur a toutefois persisté et, le 4 avril, M. Mitchell s'est effondré alors qu'il repassait chez lui. Lorsqu'il a commencé à faire de l'hyperventilation, il a su que quelque chose n'allait pas, et sa femme a appelé une ambulance. À l'hôpital, une tomographie par ordinateur a confirmé que M. Mitchell avait de multiples caillots de sang dans le bas-ventre et dans les deux jambes ; mais, heureusement, les chirurgiens ont réussi à les retirer avant qu'ils n'atteignent le foie et les reins, et il a survécu. Malheureusement, toutes les veines de sa jambe gauche s'étaient effondrées et il a fallu l'amputer au-dessus du genou. Bien qu'il ait perdu sa jambe et son gagne-pain, M. Mitchell a insisté pour que d'autres personnes suivent le même "vaccin". Il a déclaré au Sunday Post : C'est tellement rare que cela n'arrivera pas à beaucoup d'autres personnes et cela ne devrait pas dissuader quiconque de se faire vacciner. Je l'ai fait parce que je veux que les choses reviennent à la normale aussi vite que possible. Et la seule façon d'y parvenir est de se faire vacciner. Je ne voudrais pas décourager les gens de faire le vaccin contre la Covid. D'après ce qu'ils savent, ce qui m'est arrivé est rare. Cela n'affectera peut-être qu'une ou deux personnes, alors ne vous laissez pas décourager.

L'article, publié le 2 mai, répète que la perte de la jambe de M. Mitchell deux semaines après avoir été "vacciné" est un "effet secondaire incroyablement rare", une "réaction extrêmement rare mais dévastatrice au vaccin Covid", qu'elle est "si rare qu'il n'existe pas encore de données fiables à son sujet", que le risque de mourir d'un caillot sanguin après le "vaccin" AstraZeneca - ce qui n'est pas le cas de M. Michell - est "très faible". Michell ne l'a pas fait - est "d'environ une personne sur un million", que les caillots sanguins sont "très courants" et que le "risque de caillot sanguin lié au vaccin AstraZeneca est minime", et qu'"il est important de se rappeler que tout médicament comporte des risques".

Ce mois-là, l'application Web Twitter a publié un film de 40 secondes d'origine non déclarée sur Alex Mitchell faisant la promotion du programme de "vaccination" britannique. Par-dessus des accords de piano ascendants, des cordes et des images de sa guérison, le film indique dans une série de textes : Un amputé inspirant a exhorté tout le monde à se faire vacciner contre la Covid, malgré l'effet secondaire incroyablement rare qui a failli lui coûter la vie. Il y a tout juste trois semaines, Alex Mitchell luttait pour sa vie à l'hôpital. Il était l'un des très rares cas de coagulation sanguine après le vaccin d'AstraZeneca. Après avoir été amputé d'une jambe, il réapprend aujourd'hui à marcher. Il espère pouvoir remonter sur sa Vespa adorée cet été.

Le texte final est une citation attribuée à Alex Mitchell : Ce qui m'est arrivé est rare, alors ne vous laissez pas décourager. Je ne voudrais pas que cela empêche quiconque de se faire vacciner. Twitter a ensuite supprimé la séquence (que vous pouvez toujours regarder via l'article du Sunday Post), car M. Mitchell a demandé au gouvernement une indemnisation pour sa blessure, qu'il attribue désormais au "vaccin" à vecteur viral d'AstraZeneca. Probablement en prévision de la dévastation que ces "vaccins" expérimentaux infligeraient à la population britannique, le 3 décembre 2020, le Vaccine Damage Payments (Specified Disease) Order 2020 a ajouté la COVID-19 à la liste des maladies contre lesquelles les indemnités versées aux personnes gravement handicapées à la suite d'une "vaccination" sont limitées à une indemnité unique de 120 000 £.



Tanya Smith Le 21 mars 2021, Tanya Smith, âgée de 43 ans, mère de trois enfants et assistante maternelle, ne souffrant d'aucune pathologie préexistante, a reçu sa première injection du "vaccin" à vecteur viral d'AstraZeneca. En tant que travailleuse clé et responsable de la prise en charge de son enfant handicapé, Mme Smith a été contactée par son cabinet de médecine générale pour prendre rendez-vous afin de se faire "vacciner". Selon son compagnon, elle s'est sentie "assez mal" pendant quelques jours après, puis s'est réveillée un matin avec des douleurs. Elle a appelé le 111 pour obtenir de l'aide et a été admise pour de graves crampes d'estomac à l'hôpital Derriford de Plymouth, où elle a fait une crise cardiaque et un arrêt cardiaque. On a diagnostiqué chez Mme Smith de multiples caillots sanguins, qui avaient provoqué la crise cardiaque, et elle a été opérée pour les retirer. Après une amélioration initiale, les médecins ont déclaré que son taux de plaquettes sanguines "s'est effondré". Le 3 avril, 13 jours seulement après avoir été "vaccinée", Mme Smith a été victime d'une crise cardiaque massive et est décédée à l'hôpital. Ayant lu la nouvelle du décès récent de la journaliste de la BBC Lisa Shaw après avoir pris la même marque de "vaccin", le partenaire de Mme Smith, Kenneth Edwards, a contacté la presse au sujet de sa mort. En réponse, la MHRA a commenté : Notre examen détaillé et rigoureux des rapports de caillots sanguins survenus en même temps que la thrombocytopénie [faible taux de plaquettes sanguines] est en cours.

L'organisme de réglementation continue d'insister sur le fait que les avantages du vaccin d'AstraZeneca l'emportent sur les risques pour la plupart des gens. Le décès de Mme Smith a été signalé au bureau du coroner de Plymouth, mais aucune enquête n'a été ouverte et la cause du décès n'a pas encore été établie. Le NHS England s'est refusé à tout commentaire, mais le médicament fatal a été administré par le University Hospitals Plymouth NHS Trust, qui gère les 1 000 lits de l'hôpital Derriford où Mme Smith est décédée. Comme par hasard, le 15 janvier, le Trust a répondu à une demande de liberté d'information demandant "combien de personnes sont décédées dans vos hôpitaux à cause de la seule COVID-19". Voici sa réponse : Le Trust considère que cinq décès ou moins sont liés à des patients décédés à la suite d'un résultat positif au test Covid-19 et qui ne présentaient pas d'affection préexistante. Le University Hospitals Plymouth NHS Trust estime que le nombre réel demandé est trop faible pour être divulgué. Les informations sont considérées comme exemptes de toute fourniture ultérieure, conformément à la section 41(1)(a) et (b) du 2000 [Freedom of Information] Act. Le Trust a reçu ces informations à titre confidentiel et elles ne peuvent être partagées.

Dans ce qui est devenu un acte de censure de plus en plus courant, la réponse à cette FOI (W20FOI417), publiée à l'origine sur la page web du NHS University Hospitals Plymouth 'Disclosures (January 2021)', a ensuite été retirée de la page web du Trust. Le NHS Trust n'a pas expliqué pourquoi. Le NHS Trust n'a pas non plus expliqué pourquoi, dix mois après le début de la pandémie (la demande de FOI (Note de SLT: Liberté d'information) portait sur les décès survenus entre le 1er février et le 20 décembre 2020), "cinq patients ou moins" sans problème de santé préexistant sont décédés dans cet hôpital à la suite d'un test RT-PCR positif pour le SRAS-CoV-2. Sur son propre site Internet, le NHS a toutefois déclaré qu'au 29 septembre 2021, soit 18 mois après le premier confinement du 23 mars 2020, seuls 4 060 patients sans problème de santé préexistant - dont 742 seulement avaient entre 40 et 59 ans, la tranche d'âge dans laquelle se trouvait Mme Smith - avaient vu leur décès dans les hôpitaux d'Angleterre et du Pays de Galles attribué à la COVID-19. Même en tenant compte de toutes les exagérations délibérées du décompte officiel des "décès dus à la COVID-19", cela représente environ deux cinquièmes de l'ensemble des décès en Angleterre et au Pays de Galles, toutes causes confondues, au cours d'une semaine de l'année. Ce sont les risques contre lesquels la MHRA continue à autoriser, et le NHS continue à administrer, les "vaccins" contre la COVID-19 à des personnes comme Tanya Smith.

Lisa Shaw Le 21 mai 2021, Lisa Shaw, présentatrice de la BBC Radio Newcastle, âgée de 44 ans et en bonne santé, est décédée d'une hémorragie cérébrale. Le 29 avril, on lui a injecté sa première dose d'un "vaccin" contre la COVID-19. En août dernier, la médecin légiste de Newcastle, Karen Dilks, a conclu que le décès était dû à des "complications liées au vaccin COVID d'AstraZeneca", dont elle avait "clairement établi" qu'elles avaient provoqué une "thrombocytopénie thrombotique" (caillots de sang) dans le cerveau de Mme Shaw. En vertu de la section 19 de la loi de 2020 sur les coronavirus, un médecin qui n'a pas vu le défunt est habilité à certifier la cause du décès (par exemple, comme la COVID-19) sans que le décès soit soumis au médecin légiste avant la crémation du défunt ; on ne sait donc pas pourquoi une autopsie a été pratiquée sur le corps de Mme Shaw. L'explication la plus probable est sa relative célébrité, et l'intérêt que la presse britannique porterait à cette histoire si la demande d'autopsie de sa famille était rejetée. Contre les plaintes de familles moins célèbres, des dizaines de milliers de décès ont été attribués à tort à la COVID-19 dans le cadre de cette législation justifiée par le coronavirus, tout comme plus de 1 632 décès dans les 7 jours suivant l'injection et peut-être des milliers d'autres dans les 28 jours ont été rejetés comme des coïncidences par la MHRA. Il est important de garder à l'esprit que le décès de Mme Shaw est survenu plus de trois semaines après l'injection, et qu'il est donc peu probable que son décès, comme celui de Rachel McKinney, soit enregistré par la MHRA.





Article édité le 24/12/22 pour lever l'ambiguïté de certaines dates et mettre à jour les statistiques les plus récentes.

* Simon Elmer est le fondateur d'Architects for Social Housing (ASH), vous pouvez les suivre sur Twitter.

Traduction SLT