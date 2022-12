Des analyses bénéfice-risque conservatrices décident contre la vaccination anti-COVID-19 (TrialSite News)

Rappels du vaccin COVID-19 pour les jeunes adultes : évaluation des risques et des avantages et analyse éthique des politiques de mandat dans les universités.

Journal of Medical Ethics Publié en ligne le 05 décembre 2022. doi : 10.1136/jme-2022-108449



Ce groupe a estimé que les risques de la vaccination contre la COVID-19, notamment les effets indésirables graves (menace vitale, hospitalisation et décès) et la myocardite, dépassent de loin les avantages théoriques. Si Bardosh avait pris en compte les deux études de cohorte prospectives de Mansanguan et Le Pessec, les taux de myocardite auraient été fortement ajustés jusqu'à 25 000 cas par million. De plus, étant donné qu'aucun essai prospectif, randomisé et contrôlé contre placebo n'a démontré une réduction des hospitalisations et des décès liés à la COVID-19 comme critère principal ou secondaire, ce bénéfice théorique de la vaccination aurait pu être ramené à zéro.

La plupart des collèges et universités qui rendent obligatoire la vaccination contre la COVID-19 ont des platitudes dans leur déclaration de mission, comme celle de l'Université de Yale : "Yale s'engage à améliorer le monde d'aujourd'hui et celui des générations futures par le biais d'une recherche et d'une érudition exceptionnelles, de l'éducation, de la préservation et de la pratique."

Cela laisse le monde s'interroger sur l'ineptie des dirigeants de Yale sur l'application de l'érudition à leurs politiques.

Bardosh K, Krug A, Jamrozik E, et al. COVID-19 boosters vaccine for young adults : a risk benefit assessment and ethical analysis of mandate policies at universities. (Vaccin de rappel contre la COVID-19 pour les jeunes adultes : évaluation des risques et des avantages et analyse éthique des politiques de mandat dans les universités ). Journal of Medical Ethics Première publication en ligne : 05 décembre 2022. doi : 10.1136/jme-2022-108449

Chaque morceau de muscle cardiaque compte Pfizer et Moderna lancent des études cardiaques--deux ans trop tard.

