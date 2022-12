Des scientifiques britanniques démontrent en recherche préclinique qu'un médicament générique peu coûteux protège les humains contre le SRAS-CoV-2 (TrialSite News)

Des scientifiques britanniques démontrent en recherche préclinique qu'un médicament générique peu coûteux protège les humains contre le SRAS-CoV-2 Article originel : UK Scientists Demonstrate in Pre-Clinicals Low-Cost Generic Drug Protects Humans from SARS-CoV-2 TrialSite News



Dirigée par des chercheurs de l'Université de Cambridge, une équipe de chercheurs basés en Grande-Bretagne démontre dans le cadre d'une recherche préclinique comment un médicament existant utilisé pour traiter les maladies du foie peut potentiellement être utilisé dans la lutte contre le SRAS-CoV-2, le virus à l'origine de la COVID-19. Utilisant l'analogie d'une porte (ACE2) que l'agent pathogène utilise pour pénétrer puis se répliquer dans le corps humain, l'étude publiée sous forme d'article dans la récente édition de la revue Nature révèle comment le médicament peut bloquer l'entrée du SRAS-CoV-2, protégeant ainsi l'homme de devenir un hôte viral. Ce médicament pourrait-il potentiellement compléter, ou pour les personnes immunodéprimées et autres, servir d'alternative aux efforts de vaccination à l'avenir ? Un nombre important de personnes ont des difficultés à se faire vacciner, comme les personnes immunodéprimées ou celles qui, pour une raison ou une autre, préfèrent ne pas recevoir les vaccins COVID-19 actuels. D'autres options sont nécessaires. Il est particulièrement intéressant de noter que ce traitement spécifique, générique, peu coûteux et largement disponible, l'acide ursodésoxycholique (UDCA), cible les cellules hôtes humaines et non une partie quelconque de l'agent pathogène du SRAS-Cov-2, ce qui suggère une résistance à un virus à ARN morphing. C'est certainement une perspective attrayante.



Contexte

Si les vaccins fonctionnent en incluant le système immunitaire humain pour qu'il reconnaisse et combatte un virus envahissant - ou du moins qu'il en affaiblisse la force - ils ne fonctionnent pas universellement, comme on a pu le constater pendant la pandémie. Les personnes immunodéprimées, par exemple, se débattent avec les vaccins COVID-19, tandis que les virus, comme le SRAS-CoV-2 à ARN, vont continuellement muter, devenant ainsi résistants aux vaccins, rapporte le Dr Fotios Sampaziotis, MD, PhD, un scientifique du Wellcome-MRC Cambridge Stem Cell Institute de l'Université de Cambridge. Pour cette étude, il a été rejoint par plusieurs collègues dont un co-auteur Andrew Owen, PhD, de l'Université de Liverpool, et Ludovic Vallier, PhD, de l'Institut de la santé de Berlin à la Charité.





L'étude

Les docteurs Sampaziotis, Owen, Vallier et al. ont mené cette étude de recherche préclinique comprenant des expérimentations via l'utilisation d'organoïdes et d'animaux de laboratoire (souris et hamsters). L'équipe a également collaboré avec des chercheurs de l'université de Newcastle et de l'hôpital d'Addenbrooke pour des tests ex situ impliquant des organes pulmonaires perfusés et supportés par des ventilateurs.

Des organoïdes, ou grappes de cellules en 3D conçues pour croître, proliférer et éventuellement imiter des organes dans une culture de poumon, de foie et d'intestin humains, ont été utilisés pour localiser un récepteur ciblé, appelé récepteur X farnésoïde (FXR), prévalent dans les organoïdes des voies biliaires qui servent de médiateur direct à l'ACE2, la porte d'entrée humaine du SRAS-CoV-2.

Il s'avère que les travaux du Dr Sampaziotis sur les organoïdes ou "mini-canaux biliaires" étaient prémonitoires - ils faisaient partie de ses recherches en cours sur les types de maladies associées aux canaux biliaires. Lui et ses collègues ont trouvé, selon l'article de l'Université de Cambridge, "plutôt par sérendipité", la molécule FXR qui s'avère réguler directement l'ACE2. Pour utiliser l'analogie de la porte, l'ACE2 est la porte qui s'ouvre pour l'entrée du SRAS-CoV-2. Ils ont trouvé avec le FXR un moyen de garder la porte fermée, verrouillant ainsi l'accès au SRAS-CoV-2.

L'équipe de collaborateurs scientifiques basée au Royaume-Uni a étudié comment supprimer la signalisation FXR tout en régulant à la baisse l'expression de l'ACE2 dans de nombreux organes organoïdes du poumon, du foie et de l'intestin, ainsi que dans des tissus similaires d'une deuxième cohorte d'animaux de laboratoire (souris et hamsters).

Deux médicaments ont été identifiés pour atteindre les objectifs de l'étude, à savoir 1) la z-guggulsterone (ZGG), un médicament en vente libre, et 2) l'acide ursodésoxycholique (UDCA), un médicament générique utilisé pour traiter une forme de maladie du foie appelée cholangite biliaire primaire qui, en fait, "désactive le FXR et ferme la porte de l'ACE2".



L'équipe s'est associée à Andrew Fisher, MS, PhD, de l'université de Newcastle, ainsi qu'à Chris Watson, MS, chirurgien à l'hôpital d'Addenbrooke, pour étudier l'efficacité du médicament UDCA dans des poumons humains donnés - des poumons donnés et classés comme inutilisables pour une transplantation humaine.

Dans cette partie de l'étude, les chercheurs ont placé les poumons dans un environnement externe via un ventilateur pendant la période d'étude. Ils ont exposé les deux poumons externes au virus du SRAS-CoV-2, mais un seul poumon a été traité à l'UDCA. Fait important, ce dernier poumon traité à l'UDCA n'a pas été infecté, alors que l'autre, non protégé, l'a été.

Dans la revue Nature, les chercheurs ont indiqué que la régulation négative de l'ACE2 induite par l'UDCA réduisait la sensibilité à l'infection par le virus SRAS-CoV-2 dans trois environnements, à savoir 1) les cellules en culture, 2) les modèles de souris/hamsters et 3) les modèles organoïdes de poumons et de foies humains à l'extérieur du corps en laboratoire (ex situ).