Deux nouvelles études montrent que les personnes vaccinées par ARNm ont un risque beaucoup plus élevé de contracter la Covid que les personnes non vaccinées (Substack)

URGENT : Deux nouvelles études montrent que les personnes vaccinées par ARNm ont un risque beaucoup plus élevé de contracter le Covid que les personnes non vaccinées

Article originel : URGENT: Two new studies show mRNA-jabbed people have a much higher risk of getting Covid than unvaccinated people

Par Alex Berenson, ex-journaliste du New York Times

Substack, 20 décembre 2022





Le péché antigénique originel induit par les vaccins : il est réel et il s'aggrave.

Les personnes qui ont reçu des vaccins contre la Covid à ARNm ont au moins deux fois plus de risques d'être infectées par le coronavirus que les personnes non vaccinées, selon deux nouveaux articles de chercheurs de l'Indiana et de l'Ohio.

Pire encore, la plus récente des deux études, qui a couvert Omicron cet automne, a révélé que le risque augmente en fait avec le nombre de vaccins.

Les personnes qui avaient reçu trois vaccins ou plus avaient trois fois plus de risques d'être infectées que celles qui n'en avaient reçu aucun.