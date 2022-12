Discours complet. Zelensky s'adresse à une session conjointe du Congrès étatsunien (Vidéo)

FULL SPEECH: Ukraine President Zelenskyy Addresses Joint Session of Congress / DISCOURS COMPLET : Le président ukrainien Zelenskyy s'adresse à une session conjointe du Congrès. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky termine sa visite historique à D.C. en s'adressant à une session conjointe du Congrès ce soir. Regardez en direct. Le Président Zelenskyy reçoit une ovation, des acclamations et des salutations des membres républicains et démocrates du Congrès.