Étude dirigée par UC Berkeley : La protéine de pointe du SRAS-CoV-2 pourrait être toxique, mais les soi-disant " sceptiques des vaccins " se sont-ils trompés ? (TrialSite News)

Le pic du SRAS-CoV-2 déclenche un dysfonctionnement de la barrière et une fuite vasculaire via les intégrines et la signalisation TGF-β

Article originel : SARS-CoV-2 Spike triggers barrier dysfunction and vascular leak via integrins and TGF-β signaling

Par Scott B. Bierring

Nature Communications volume 13, Article number: 7630 (2022)







Résumé

La COVID-19 sévère est associée à un dysfonctionnement de la barrière épithéliale et endothéliale dans le poumon ainsi que dans les organes distaux. Bien qu'il soit reconnu qu'une réponse inflammatoire exagérée est associée au dysfonctionnement de la barrière, les déclencheurs de la fuite vasculaire ne sont pas clairs. Nous rapportons ici que les interactions cellulaires intrinsèques entre la glycoprotéine Spike (S) du SRAS-CoV-2 et les cellules épithéliales/endothéliales sont suffisantes pour induire un dysfonctionnement de la barrière in vitro et une fuite vasculaire in vivo, indépendamment de la réplication virale et du récepteur ACE2. Nous identifions une réponse transcriptionnelle déclenchée par S, associée à la réorganisation de la matrice extracellulaire et à la signalisation du TGF-β. En utilisant des knockouts génétiques et des inhibiteurs spécifiques, nous démontrons que les glycosaminoglycanes, les intégrines et l'axe de signalisation TGF-β sont requis pour le dysfonctionnement de la barrière médié par S. Nous montrons notamment que l'infection par le SRAS-CoV-2 provoque une fuite in vivo, qui est réduite par l'inhibition des intégrines. Nos résultats offrent un aperçu mécanistique de la fuite vasculaire déclenchée par le SRAS-CoV-2, fournissant un point de départ pour le développement de thérapies ciblant la COVID-19...