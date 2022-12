Fichiers divulgués : une société d'espionnage privée cible la population mondiale avec des logiciels d'espionnage illégaux (The GrayZone)

Fichiers divulgués : une société d'espionnage privée cible la population mondiale avec des logiciels d'espionnage illégaux Article originel : Leaked files: private spying firm targets global population with illegal spyware Par Kit Klarenberg The Grayzone,

Une entreprise de la région de Washington DC, Anomaly 6, commercialise une technologie d'espionnage illégale qui permet d'obtenir les données personnelles les plus sensibles d'un individu en suivant son smartphone. Le ministère britannique de la Défense et le GCHQ sont des acheteurs potentiels.



Des documents divulgués, examinés par The Grayzone, révèlent comment une technologie de suivi des smartphones bafoue les principes fondamentaux de la protection des données et le droit international, tout en violant la vie privée des citoyens du monde entier à leur insu et sans leur consentement. Cet outil clandestin peut transformer n'importe qui en une personne potentiellement intéressante pour les agences de renseignement occidentales, et donc une cible pour le recrutement, la surveillance, le harcèlement, ou pire encore.

Il est probable que la plupart des lecteurs ne connaissent pas Anomaly 6. Son site Web, d'une seule page, contient le nom de la société, une adresse électronique générique et sa localisation générale - Fairfax, en Virginie, non loin du siège de la CIA - mais rien sur ses services, son personnel ou autre. En taillant dans des couches de données "anonymes", cette société peu connue déterre des quantités d'informations sensibles sur n'importe quel individu de son choix, n'importe où sur Terre...

