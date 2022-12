Formation pathologique de fusion de cellules immunitaires avec des vaccins à ARNm (TrialSite News)

Sfera A, Thomas KG, Sfera DO, Anton JJ, Andronescu CV, et al. (2022) Do Messenger RNA Vaccines Induce Pathological Syncytia?. Int J Pathol Clin Res 8:137. doi.org/10.23937/2469-5807/1510137

Cependant, comme l'ePS est également un signal potentiel de " fusion ", la LNP peut faciliter par inadvertance la formation de syncytia pathologiques. De plus, l'ePS peut activer une désintégrine et une métalloprotéase 10 et 17 (ADAM10) (ADAM 17), maîtres régulateurs de la formation de syncytia, contribuant encore plus à la conséquence involontaire de la fusion cellule-cellule... Comme les vaccins à ARNm sont basés sur des épitopes pré-fusion, la pathologie de la fusion peut ne pas être découragée, permettant à l'infection virale par la formation de syncytia de continuer sans relâche.

Cette constatation est importante, car elle pourrait expliquer la réapparition des symptômes de la COVID-19 chez les personnes entièrement vaccinées. Les auteurs soulignent que le SRAS-CoV-2 n'utilise pas seulement le récepteur ACE2 pour pénétrer dans les cellules fusionnées et qu'en négligeant cette possibilité, les concepteurs du vaccin ont commis une erreur.

Cette situation est encore compliquée par le choix de nanoparticules lipidiques et de polyéthylène glycol qui facilitent l'entrée dans les organes où les syncytia ainsi que la protéine Spike inciteront à l'inflammation et à la régulation du système immunitaire. Sfera prend également en compte la grossesse : "Plusieurs études ont démontré que le SRAS-CoV-2 peut activer HERV-W, un gène ancestral qui code pour le fusogène placentaire physiologique syncytine-1 responsable de la fusion des trophoblastes en début de grossesse. Cela suggère que les événements reproductifs post-vaccinaux pourraient être déclenchés par la pathologie du site de clivage de la furine." De tels processus pourraient se produire dans l'utérus gravide et aggraver les risques de saignement et de coagulation d'une vaccination malavisée dans cette population particulière.



En résumé, Sfera et al. soulignent les angles morts suivants des consultants de la DARPA, des chercheurs universitaires financés par le BARDA et, plus tard, de Pfizer et Moderna dans le développement de vaccins à ARNm : 1) la formation de syncytia pathologiques, 2) l'utilisation de nanoparticules lipidiques avec PEG, 3) l'absence de prise en compte du fait que le SRAS-CoV-2 pourrait utiliser d'autres points d'entrée dans les cellules que l'ACE2 (voie de la métalloprotéase, renforcement dépendant des anticorps, peptides pénétrant dans les cellules, viroporines).



Alors que des milliards de personnes se sont précipitées vers la vaccination aveugle à l'ARNm, les virologues et les immunologistes devront ramasser les morceaux d'une campagne de vaccination ratée qui a laissé tant de personnes exposées à d'autres infections au SRAS-CoV-2 et à des complications progressives au cours des mois et des années à venir.



