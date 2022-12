France. Covid-19. Les non-vaccinés sont beaucoup plus nombreux que les chiffres annoncés par le gouvernement. Selon VaccinTracker, seulement 13% de la population française éligible a accepté de recevoir ses quatre doses (Vidéos)

ANTIVAX ? Combien de Français ont été vaccinés de force ? L'échec cuisant de la 4e dose est difficile à digérer pour les pouvoirs publics et les prêcheurs de l'apocalypse. La situation se crispe autour du retour des soignants non-vaccinés. La stratégie actuelle du gouvernement et de ses alliés est de faire croire que les non-vaccinés, les "Antivax" comme ils aiment les appeler, sont une ridicule minorité de la population.

Le ministère de la Santé vient d’avouer dans une étude que ses estimations du nombre de non-vaccinés sont complètement fausses. Elles sont basées sur un calcul non homogène entre le numérateur (le nombre de vaccinés enregistrés à l’assurance maladie) et le dénominateur (la population résidente calculée par l’INSEE). Le seul calcul homogène à la disposition du ministère de la Santé montre 14% de non-vaccinés dans la population des plus de 20 ans. C’est deux fois plus. Avec, de surcroît, près de 30% de non-vaccinés chez les 20-30 ans. Et encore, sans enlever tous ceux qui ont préféré vacciner l’évier et qui sont donc faussement enregistrés dans les bases. Aujourd’hui, toujours selon VaccinTracker, seulement 13% de la population française éligible a accepté de recevoir ses quatre doses. Chez les moins de 40 ans, le ministère annonce moins de 3% de vaccinés. Nous vivons donc au milieu de 87% d’anti-vax, même 97% chez les moins de 40 ans, planquez-vous, la mort est au coin de la rue !...

Source : France Soir 18.12.22 Anti-vax ? Combien de Français ont-ils été vaccinés de force ?