Google et Youtube versent près de 13 millions d'euros à un réseau de 135 organisations de vérification des faits dans 65 pays (Die Beliner Zeitung)

Fakenews : Google et Youtube versent près de 13 millions d'euros aux organisations de Fact-checkers Article originel : Fakenews: Google und Youtube zahlen knapp 13 Millionen Euro an Faktenchecker Berliner Zeitung, 29.11.22

Un nouveau fonds mondial doit soutenir la lutte contre la désinformation. Les bénéficiaires seront 135 organisations de fact-checking de 65 pays.



Le géant de l'Internet Google renforce son engagement contre la désinformation sur Internet et met à disposition des organisations de fact-checking des moyens financiers supplémentaires pour lutter contre les fake news. En collaboration avec le service vidéo Youtube de Google, un nouveau fonds mondial de l'International Fact-Checking Network (IFCN) au Poynter Institute à but non lucratif sera financé à hauteur de 12,73 millions d'euros, a annoncé Google mardi à Bruxelles.

Le nouveau fonds soutiendra un réseau de 135 organisations de vérification des faits dans 65 pays et 80 langues, a-t-on appris lors du congrès "Fighting Misinformation Online Summit". Pour Google et YouTube, il s'agit du plus grand soutien individuel jamais accordé dans le domaine de la vérification des faits. Le nouveau fonds sera ouvert début 2023...

Lire la suite