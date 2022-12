Hausse de 400 % des décès excessifs dans les îles des Baléares : Les autorités sanitaires régionales refusent d'enquêter suscitant des inquiétudes croissantes (Ultima Hora/TSN)

Hausse de 400 % des décès excessifs dans les îles des Baléares : Les autorités sanitaires régionales refusent d'enquêter suscitant des inquiétudes croissantes Article originel : 400% Surge in Excess Deaths in Balearic Islands: Regional Health Authorities Refuse to Investigate Rising Concerns TrialSite News, 30.11.22

Une série de belles îles au large de la côte est de l'Espagne dans la mer Méditerranée, les îles Baléares sont connues comme des destinations touristiques, avec des plages, des côtes pittoresques et des paysages sans parler des lieux historiques et de la vie nocturne de renommée mondiale dans des endroits comme Ibiza. Mais un scénario cauchemardesque se déroule dans ce magnifique cadre insulaire. En effet, la région, qui compte près de 1,2 million d'habitants, connaîtrait une forte surmortalité (400 % en 2022 par rapport à la première année de la pandémie). Avec environ 75 % de la population entièrement vaccinée, quelle est la cause de tous ces décès ?

Année Plus de décès que prévu, toutes raisons confondues Commentaires 2020 288 28 attribuables aux températures 2021 746 60 aux températures 2022* 1436 72 aux températures

*jusqu'à novembre 2022



Le Dr March rappelle que "depuis le 1er janvier 2020, MoMo a recensé dans les îles 2 469 décès de plus que prévu, toutes causes confondues, et 161 décès attribuables à une chaleur ou un froid extrême."

Le docteur en santé publique note : "Si l'on regarde 2022 dans le détail, les mois d'août et de juillet sont les mois où l'excès de décès toutes causes confondues est le plus élevé : respectivement 228 et 216."



Qu'est-ce qui se cache derrière ces décès excédentaires ?

Selon le Dr March, "La première est le déficit de soins de santé, avec des retards dans les rendez-vous allant de plusieurs jours à deux semaines." Il a également pointé du doigt "la mauvaise gestion des patients chroniques" ainsi que "...les diagnostics tardifs de diverses pathologies, allant des crises cardiaques aux accidents vasculaires cérébraux et aux cancers, alors que dans le même temps, on observe un vieillissement de la population."



Selon les rapports de l'Institut de santé Carlos III en mars, "Plus surprenant et inquiétant est le chiffre pour 2021... il y a eu un excès de décès en Espagne de près de 25 000 personnes, dont l'origine n'est pas détaillée."

Le responsable de la santé publique a cité les chiffres d'Eurostat à 48 000 décès pour cette année-là. L'expert en santé publique a évoqué le spectre de la COVID-19 et a déclaré : "Selon une théorie, l'augmentation de la mortalité est liée à la capacité de l'infection par le virus SRAS-CoV-2."

Le Dr March a également souligné qu'"il existe des théories - très répandues dans certains forums et auxquelles je ne crois pas - qui suggèrent que la cause de la surmortalité est due à des complications découlant de la vaccination de masse contre la COVID-19." Le timing est étrange. Un programme de vaccination de masse avec un nouveau vaccin ciblant un nouvel agent pathogène et les taux de surmortalité augmentent dans de nombreux endroits du monde. Le manque d'intérêt manifesté par de nombreuses autorités sanitaires continue de susciter la perplexité et la paranoïa.

Mach lui-même estime que "la surmortalité en 2021 et 2022 serait avant tout due à une augmentation des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, des thromboembolies pulmonaires et de l'infection à coronavirus elle-même." Pourtant, nombre de ces affections sont identifiées comme étant associées aux signaux de sécurité du vaccin ARNm contre la Covid-19, comme TrialSite l'a relaté jusqu'à présent dans des dizaines de séries de cas et de rapports de cas.



Alors que le Dr March estime qu'"une enquête sérieuse et approfondie est nécessaire de toute urgence pour découvrir pourquoi les Espagnols en général, et les habitants des îles Baléares en particulier, meurent en excès", le média Ultima Hora a indiqué que le ministère régional espagnol de la santé a refusé d'enquêter sur les données du MoMo, déclarant : "Nous considérons que nous ne pouvons pas faire une analyse qualitative d'un rapport quantitatif. Nous ne pouvons pas spéculer sur ce qui peut être à l'origine de cette augmentation, car nous manquons de beaucoup d'informations, et nous ne pouvons pas spéculer en tant qu'organisme public et officiel."

Étrange.