L'apartheid israélien prive 13 000 Palestiniens de permis de résidence à Jérusalem (The Craddle)

L'apartheid israélien prive 13 000 Palestiniens de permis de résidence à Jérusalem. Article originel : Apartheid Israel deprives 13,000 Palestinians of Jerusalem residency permits The Craddle.co,

Israël prive 13 000 Palestiniens de permis de résidence à Jérusalem. Les Palestiniens privés de leur permis de résidence pourraient être expulsés vers la Cisjordanie ou la bande de Gaza.



Israël refuse d'accorder à quelque 13 000 Palestiniens la résidence à Jérusalem occupée depuis près de quatre décennies, a révélé Haaretz le 19 décembre.

Au fil des ans, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont soumis des pétitions à la Cour suprême israélienne, arguant que le ministère de l'Intérieur a refusé à de nombreux habitants de Jérusalem leur droit à la résidence ou l'a complètement nié.

La Cour suprême a statué à plusieurs reprises que les résidents palestiniens de Jérusalem sont des autochtones jouissant de droits égaux, et qu'ils ne doivent pas être classés comme des immigrants.

Entre-temps, Haaretz a déclaré que l'expulsion de l'avocat franco-palestinien Salah al Hamouri le 18 décembre était un avertissement aux résidents arabes de Jérusalem ; s'ils ne se soumettent pas et ne se conforment pas aux autorités israéliennes, ils seront privés de leur droit de résidence et de leurs droits légaux.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés a condamné l'expulsion forcée d'Hamouri, un militant travaillant pour l'organisation de défense des droits de l'homme Addameer.

Dans une déclaration, le ministère des Affaires étrangères a considéré cette mesure comme un crime de guerre et une violation du droit international et humanitaire.

Le journal a dénoncé le fait que de nombreux Palestiniens pourraient être déportés vers la Cisjordanie ou la bande de Gaza, qu'il "utilise comme colonie pénitentiaire depuis la deuxième Intifada."

D'autre part, le 29 novembre, le Premier ministre israélien par intérim Yair Lapid a envoyé une lettre à plus de 50 dirigeants mondiaux, leur demandant de s'opposer à une candidature palestinienne aux Nations unies concernant une position consultative de la Cour internationale de justice (CIJ) sur l'occupation de la Palestine par Israël.

"Cette résolution est le résultat d'un effort concerté pour isoler Israël, discréditer nos préoccupations légitimes en matière de sécurité et délégitimer notre existence même", a déclaré M. Lapid dans sa lettre.

Avec une majorité de 98 voix pour et 17 contre, un comité de l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé le 11 novembre une résolution demandant à la CIJ de prendre position "de toute urgence" sur les effets de l'occupation illégale et de la colonisation des territoires palestiniens par Israël, rapporte The New Arab.