Le 6 décembre 2022, l’armée ukrainienne a poursuivit ses bombardements terroristes contre le centre de Donetsk, tuant huit civils, dont Maria Pirogova, une député du Conseil Populaire de la RPD (République populaire de Donetsk), et blessant 20 autres civils.

Continuant sa série de bombardements de terreur contre les zones résidentielles du Donbass, l’armée ukrainienne s’est acharnée hier contre le centre de Donetsk, tirant 26 roquettes de lance-roquettes multiple Grad sur cette zone purement civile.

Carte des zones touchées :

P Comme vous pouvez le voir par vous même en survolant les différentes zones sur Google ou Yandex maps, les lieux visés ne comportaient aucune cible militaire. Il n’y a ni positions, ni bases militaires, ni pièces d’armement aux endroits bombardés par l’armée ukrainienne le 6 décembre 2022. Seulement des magasins, des bâtiments d’université, une église, des écoles, des maternelles, des immeubles d’habitation, et un centre pour la jeunesse.

Les trois séries de bombardements menés par l’armée ukrainienne contre le centre de Donetsk à coup de Grad se sont étalées entre l’heure du déjeuner et se sont finies après minuit, non sans avoir fait huit morts et 20 blessés parmi les civils. Une femme est morte dans un magasin de vêtement, et deux civils sont morts devant le centre pour la jeunesse de la ville de Donetsk...

