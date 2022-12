L’embauche de Jean Yves Le Drian par l’industrie Saoudienne de la défense (Mondafrique)

Selon les informations récoltées par le site Intelligence Online, Scopa Industries pour prépare l’arrivée de Jean-Yves Le Drian comme conseiller.

L’ancien ministre français de la défense (2012-2017) et des affaires étrangères (2017-2022) pourra poursuivre le rapprochement entre Paris et Riyad dans le secteur de la défense, un but qu’il a poursuivi comme ministre de façon constante et au mépris de la réserve qu’il aurait du conserver. Scopa Industries a été lancée en mars 2022 pour favoriser l’implantation d’industriels étrangers de la défense sur le sol saoudien...

Lire la suite