L'État britannique a déployé une unité antiterroriste pour écraser les médias sociaux et la dissidence scientifique sur les vaccins et les confinements (The Spectator/Daily Sceptic)

L'État britannique a déployé une unité antiterroriste pour écraser les médias sociaux et la dissidence scientifique sur les vaccins et les confinements Article originel : British State Deployed Counter-Terrorism Unit to Crush Social Media and Scientific Dissent on Vaccines and Lockdowns par Will Jones The Spectator / Daily Sceptic, 9.12.22

Une vaccination de masse qui s'éloigne de la mission, aucun contrôle rigoureux de la sécurité des vaccins, des unités de contre-terrorisme déployées pour écraser la dissidence scientifique et des médias sociaux, des restrictions majeures poursuivies pour des raisons politiques sans preuves, des conseillers experts ignorés - voici quelques-unes des révélations faites par Isabel Oakeshott dans The Spectator cette semaine. Après avoir coécrit le journal de Matt Hancock sur la pandémie, la journaliste sceptique a mis par écrit les "leçons clés" qu'elle a tirées du processus d'écriture très révélateur qu'elle a entrepris avec un homme dont elle s'oppose farouchement à l'approche de la pandémie. En voici un long extrait :



Politique en matière de vaccins

La croisade visant à vacciner l'ensemble de la population contre une maladie dont le taux de mortalité est faible, sauf chez les personnes très âgées, est l'un des cas les plus extraordinaires de dérive de mission de l'histoire politique. Le 3 janvier 2021, Hancock a déclaré au Spectator qu'une fois que les groupes prioritaires auraient été vaccinés (13 millions de doses), on pourrait alors "crier librement". Au lieu de cela, le gouvernement a tenté de vacciner tout le monde, y compris les enfants, et il n'y a pas eu de liberté avant sept mois. Malheureusement, nous savons maintenant que certains jeunes sont morts à la suite de réactions indésirables à un vaccin dont ils n'ont jamais eu besoin. Entre-temps, les experts ont établi un lien entre l'épidémie mortelle de streptocoque A survenue ce mois-ci chez de jeunes enfants et l'affaiblissement de leur système immunitaire dû au fait qu'on les a empêchés de socialiser. Qui sait quelles autres conséquences sanitaires à long terme de cette politique peuvent apparaître ?

Pourquoi les poteaux de but se sont-ils déplacés si loin du terrain ? Je pense que de multiples forces motrices se sont combinées presque accidentellement pour créer une politique qui n'a jamais été soumise à une analyse coûts-avantages rigoureuse. Opérant dans des silos de type Whitehall, des individus et des agences clés - le JCVI, Sage, la MHRA - ont fait leur travail particulier, donnant des conseils sur des questions de sécurité et de réglementation étroites et très spécifiques. À aucun moment, ils ne se sont réunis, avec des ministres et, surtout, des experts médicaux et scientifiques ayant des opinions divergentes sur les mérites de la vaccination de l'ensemble de la population, pour débattre sérieusement de la question de savoir si une telle approche était souhaitable ou judicieuse.

L'absence apparente de toute discussion de ce type au sommet du gouvernement est assez remarquable. Le Trésor a occasionnellement sourcillé sur les coûts, mais je n'ai vu aucune preuve qu'un seul ministre ait contesté la politique pour d'autres raisons...

[Hancock] affirme catégoriquement qu'il n'a jamais pris de risques en matière de sécurité, bien que le ton de ses communications internes suggère que, dans sa course effrénée pour gagner la course mondiale au vaccin, il aurait personnellement été prêt à prendre de plus grands risques. Je pense qu'il aurait justifié toute perte comme un sacrifice nécessaire pour le bien de tous. Heureusement (à mon avis), son enthousiasme a été limité par des conseillers médicaux et scientifiques, ainsi que par Kate Bingham, la tsar des vaccins du Covid, qui a été si alarmée par sa hâte qu'elle l'a prévenu à un moment donné qu'il risquait de "tuer des gens". Elle ne pensa jamais qu'il était nécessaire de vacciner tout le monde et chercha à plusieurs reprises à empêcher Hancock de passer des commandes excessives. Une fois qu'il a eu bien plus que ce qui était nécessaire pour le groupe cible initial de patients âgés et cliniquement vulnérables, il semble s'être senti obligé de l'utiliser. La fixation d'objectifs de plus en plus ambitieux pour le déploiement de la vaccination était un dispositif politique utile, créant un calendrier facile à comprendre pour faciliter le verrouillage et permettant au gouvernement de jouer la montre face à la menace de nouvelles variantes. Cette stratégie a permis aux conservateurs de rebondir dans les sondages, ce qui n'a fait qu'encourager la direction du parti à aller plus loin.