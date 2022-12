L’UE annonce au moins 100 000 morts parmi les soldats ukrainiens (Donbass Insider)

La disparition des chiffres ayant été remarquée, la Commission européenne a ensuite tenté de faire croire que le chiffre de 100 000 ne concernait pas que les morts, mais aussi les blessés.

Many thanks to those who pointed out the inaccuracy regarding the figures in a previous version of this video.

The estimation used, from external sources, should have referred to casualties, i.e. both killed and injured, and was meant to show Russia‘s brutality. https://t.co/GesDe7bK8v

— Dana Spinant (@DanaSpinant) November 30, 2022