La Chine a signalé un changement d'attitude à l'égard de la Covid en assouplissant certaines restrictions malgré le nombre élevé de cas quotidiens (BBC)

Article originel : China has signalled a shift in its Covid stance as it moves to ease some virus restrictions despite high daily case numbers.

BBC, 3.12.22



La Chine a signalé un changement d'attitude à l'égard du virus contre la Covid en assouplissant certaines restrictions malgré le nombre élevé de cas quotidiens.

Des dizaines de districts de Shanghai et de Guangzhou, villes qui ont connu une augmentation des cas, ont été libérés des mesures de confinement jeudi.

Le vice-premier ministre chinois a également annoncé que le pays était confronté à une "nouvelle situation".

Cette annonce intervient alors que la Chine connaît des protestations massives contre sa politique de zéro Covid.

Les troubles ont été déclenchés par l'incendie d'une tour d'habitation dans la région occidentale du Xinjiang, qui a fait 10 morts la semaine dernière. De nombreux Chinois pensent que les restrictions imposées depuis longtemps contre la Covid dans la ville ont contribué à ces décès, bien que les autorités le nient.

L'incendie a entraîné des jours de protestations généralisées dans plusieurs villes, qui se sont depuis apaisées dans un contexte de forte présence policière...

