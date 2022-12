La Chine a testé le confinement jusqu'à la destruction. L'expérience Zéro Covid de Pékin s'est soldée par un échec catastrophique (Spiked)

La Chine a testé le confinement jusqu'à la destruction. L'expérience Zéro Covid de Pékin s'est soldée par un échec catastrophique.

Article originel : China has tested lockdown to destruction. Beijing’s Zero Covid experiment has ended in catastrophic failure.

Par David Livermore

Spiked, 11.12.22

En 2020, c'est en Chine que les verrouillages Covid du monde entier ont commencé - aujourd'hui, ils se terminent finalement là aussi. Jusqu'à récemment, la Chine semblait attachée à son approche draconienne du "zéro Covid". En octobre, le président Xi Jinping a assuré au Congrès du Parti communiste chinois : "Nous avons adhéré à la suprématie du peuple et à la suprématie de la vie, nous avons adhéré à la dynamique Zéro Covid, et nous avons obtenu des résultats positifs majeurs dans la prévention et le contrôle globaux de l'épidémie, ainsi que dans le développement économique et social".

Maintenant, c'est enfin terminé. Les cabines de test de la Chine sont en train d'être démantelées. À Pékin, vous n'aurez plus besoin de montrer un test PCR négatif sur votre smartphone pour entrer au supermarché, prendre le bus ou faire de l'exercice dans le parc. Dans la province de Shandong, vous n'en aurez plus besoin pour acheter des pastilles contre la toux, qui étaient autrefois un signe de suspicion de la présence du Covid dans votre famille. Ceux qui ont contracté le Covid peuvent être autorisés à s'isoler chez eux au lieu d'être conduits au centre de quarantaine. On ne sait pas encore dans quelle mesure cet assouplissement sera complet. Mais ce qui est désormais certain, c'est que le génie viral ne peut être remis dans sa bouteille.

Les manifestations de ces dernières semaines contre le confinement ont peut-être déclenché ce changement. Mais il est plus probable que les règles devenaient tout simplement insoutenables. Les gens trouvaient des moyens de les contourner. Et le coût de leur maintien mettait les villes chinoises en faillite. Fin octobre, 28 villes et plus de 200 millions de personnes étaient sous confinement, dans des régions représentant 3 500 milliards de dollars du PIB chinois. Le nombre de cas a néanmoins augmenté, avec des chiffres records enregistrés début novembre. Il est possible qu'un pivot post-congrès ait toujours été prévu, et que les protestations aient été tolérées, dans une certaine mesure, pour fournir une couverture...

